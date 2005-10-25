هراس چارليز ترون از كليشه شدن در نقش هاي خاص

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين هنرپيشه كه در حال حاضر با فيلم "نورث كانتري" در عرصه رقابتها حضور دارد سال گذشته تنديس اسكاربهترين هنرپيشه زن را به پاس ايفاي نقش در فيلم "هيولا" از آن خود كرد.

چنين موفقيتي براي هنرپيشه تازه كار سينما به حدي تاثيرگذاربود كه وي را دچار وسواس كرد و او از بيم اينكه نتواند موفقيتهاي پيشين را تكرار كند از پذيرفتن پروژه هاي جديد سرباز مي زند.

"ترون" در اين مورد مي گويد: "از زمانيكه تنديس اسكار را دريافت كردم، فيلمنامه را مطالعه نكرده ام. پيشنهاد بازي در فيلمهاي نورث كانتري و آئون فلاكس را پيش از برگزاري مراسم اسكار پذيرفتم و يقين داشتم كه اين دو فيلم مدت زمان دو سال مرا سرگرم نگه مي دارند. زمانيكه شما نسبت به دو پروژه سينمايي احساس تعهد مي كنيد، ديگرنمي توانيد به پيشنهادات ديگر بيانديشيد."

اين هنرپيشه در ادامه صحبتهايش گفت: "زندگي من اين گونه است و هرگزدوست ندارم نقش يك ماشين پول ساز را در آن بازي كنم. در اين بين پيشنهادات بسياري را دريافت كردم اما دوست نداشتم كه آنها را بپذيرم چرا كه در اين صورت ناگزير بودم كه مدت زمان 8 ماه را در صحنه فيلمبرداري بگذرانم. من به همان ميزان به زندگي ام مهر مي ورزم كه كارم را دوست دارم و دوست ندارم كه يكي از آنها بر ديگري سايه بيافكند."