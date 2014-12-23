مه غلیظ در محورهای مواصلاتی زنجان حاکم است

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:در حال حاضر مه غلیظ در محور زنجان به میانه و زنجان به تبریز بسیار شدید است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بارش برف شدید از بعد از ظهر در استان شروع می شود رانندگان حتما خودرو خود را به سیستم گرمایشی مجهز کنند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: با توجه به بارش برف در چند روز گذشته راههای ارتباطی روستایی استان زنجان که مسدود بود با تلاش راهداران بازگشایی شد.

خوشکام تاکید کرد: تاکنون خوشبختانه با توجه به مه آلوده و لغزنده بودن جاده ها مشکل خاصی به وجود نیامده است.

وی افزود: به علت عدم دید کافی بهتر است رانندگان برای حفظ جان خود و دیگران با سرعت مطمئنه حرکت کنند و به خاطر لغزندگی سطح جاده ها به نکات ایمنی و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه جدی تری بکنند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان تصریح کرد: رانندگان با توجه به قرار گرفتن در روزهای بارش به تجهیزات ایمنی مجهز باشند چرا که با امکانات و تجهیزات ایمن سفر کردن سلامتی خود و دیگران را تضمین می کنند.

خوشکام افزود: رانندگان می توانند با ارسال پیامک به سامانه 1000241141 از وضعیت راه های استان زنجان با خبر شوند و همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای 141 از وضعیت جاده های استان مطلع شوند.