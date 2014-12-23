به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فطانت که هفته گذشته، با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده گرفت، دیروز به صورت سرزده به تالار شیشه ای رفت و ضمن گفتگوی رو در رو با سهامداران و کارگزاران، بر پیگیری مسایل و دغدغه های سهامداران و فعالان بازار سرمایه تاکید کرد.

در جریان این بازدید، سهامداران در گفتگو با دکتر فطانت، مسائلی مانند ابهامات شرکت های پالایشی که باعث توقف توقف طولانی مدت نماد این شرکت ها شده است، برخی ابهامات در صنعت پتروشیمی، لزوم نظارت بیشتر بر شرکت های بورسی و برخورد با تخلفات برخی شرکت ها، حضور فعال تر شرکت های حقوقی در بازار، انتشار شاخص های بیشتر به منظور افزایش قدرت تصمیم گیری سهامداران و ضرورت اتخاذ راهکارهایی برای ثبات بیشتر در بازار سهام، ازجمله دغدغه هایی بود که سهامداران، با رییس جدید سازمان بورس مطرح کردند.

براساس این گزارش، دکتر فطانت پس از این بازدید که حدود یک ساعت به طول انجامید، در جلسه ای با حضور مدیران ارشد سازمان و شرکت بورس، درخصوص آخرین وضعیت بازار سهام و دغدغه های موجود در بازار، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

وی در این نشست، با بیان اینکه باید مسئولیت های بیشتری در حوزه بازار سهام به شرکت بورس واگذار شود، افزود اعتقاد دارم اگر تفویض اختیار صورت بگیرد، حجم کارهای بیشتری در بازار انجام خواهد شد.

فطانت با بیان اینکه انتظار از بورس بالا است، گفت: بازار سهام در یک سال اخیر، با مشکلات متعددی مواجه بوده و در مجموع، وضیعت مناسبی نداشته است که باید با همفکری و همکاری، این وضیعت را بهبود دهیــم.

در این جلسه، همچنین مدیران ارشد شرکت بورس و سازمان به بیان دیدگاه های خود درخصوص بازار سهام پرداختند. بهره گیری از ابزارها و سازوکارهای متنوع مدیریت ریسک با هدف افرایش جذابیت در بازار، امکان سنجی انتشار شاخص های بیشتر در بازار به منظور افزایش قدرت تحلیل و تصمیم گیری سهامداران، ضرورت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در بازار سهام، از جمله موضوعاتی بود که در این نشست، پیرامون آنها بحث و تبادل نظر شد.