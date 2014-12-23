جامعه نیازمند ترویج فرهنگ رضوی است/ کاهش قیمت نفت توطئه جدید استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه دوشنبه در جمع عزاداران سالروز شهادت حضرت امام رضا(ع) در مسجد امام علی(ع) پلدختر به شخصیت امام هشتیم شیعیان اشاره کرد و افزود: پیرامون شخصیت امام رضا (ع) سخن فراوان است.

وی با بیان اینکه در میان القاب این امام همام دو لقب عالم آل محمد و رئوف و مهربان برجسته است گفت: لقب عالم آل محمد به خاطر عظمت علمی امام رضا(ع) بوده است به طوریکه مقام علمی ایشان علاوه بر بیان احکام نورانی اسلام و آنچه که در مسیر هدایت مردم به آن نیازمند بودند در مناظرات امام رضا(ع) با علمای ادیان و مذاهب مختلف و فرقه های گوناگون آشکار می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان افزود: عظمت علمی امام رضا(ع) در تسلط آن حضرت بر انواع زبان ها و لغاتی که در آن دوره در میان مردم رواج داشته برای جامعه آشکار بود.

وی گفت: امام رضا (ع) با هر قومی با زبان آن قوم صحبت و تکلم می کرد و این از معجزات این امام همام است به طوریکه از جاهای دور می آمدند و از حضرت سوال و مطالب دینی را پرسش می کردند و امام رضا (ع) با زبان خود آن قوم به سوالاتشان پاسخ می داد.

برجستگی هر کشور به علم و دانش است

حجت الاسلام میرعمادی اظهار داشت: لقب عالم آل محمد(ص) و امام رئوف از آن این امام همام است و این القات پیام هایی دارد که برجستگی هر منطقه، کشور به علم و دانش آن منطقه بوده و یکی از سرمایه هایی که خداوند در قلب انسان نهاده محبت، مهربانی و عطوفت است.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: قلب انسان جایگاه خداوند و حریم الهی و مرکز ایمان و یقین و باور بوده و خداوند متعال این قلب را مملو از محبت و عطوفت قرار داده است.

وی محبت را اکسیر اعظم دانست و افزود: برای ترویج فرهنگ رضوی در جامعه نیازمند محبت هستیم چرا که امام هشتم شیعیان امام رئوف و مهربان است و همواره با مردم و دلسوز مردم بوده و به فقرا، نیازمندان و مساکین رسیدگی می کردند.

جامعه و نظام اسلامی به علم و اخلاق نیازمند است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با بیان اینکه امروز جامعه و نظام اسلامی به علم و اخلاق نیازمند است عنوان کرد: باید از زندگی و سیره امام رضا(ع) درس و الگو گرفت تا ایران اسلامی در علم و دانش سرآمد و زبانزد همه باشد.

حجت الاسلام میرعمادی گفت: امروز اقتدار و عظمت یک کشور به پیشرفت های علمی است به طوریکه اگر امام رضا(ع) قدرتمندانه در برابر حاکمان بنی عباس ایستادگی می کرد از پشتوانه علمی برخوردار بود.

وی با بیان اینکه امروز پیروزی علمی در عرصه های گوناگون سبب قدرت و عظمت است و باید پایه های علم و دانش را قوی کرد افزود: علمی که بشر را به سعادت می رساند در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (س) است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با بیان اینکه فرهنگ رضوی فرهنگ علم و اخلاق است بیان داشت: امام رضا(ع) ولایتعهدی را قبول کرد و نشان داد که نظام و تشکیلات و حکومت باید بر پایه علم و دانش باشد.

وی همه بدبختی بشر را از جهل و نادانی دانست و گفت: جهل ریشه همه بدی ها بوده به طوریکه در جریان واقعه عاشورا همین جهل موجب شد عده ای در برابر امام حسین(ع) قرار بگیرند چرا که در جهل و نادانی نمی توان حق را از باطل تشخیص داد.

شیطنت های استکبار جهانی برای جلوگیری از پیشرفت علمی در کشور است

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه عده ای با جهل و بی خبری بزرگترین ضربه را به اسلام زدند تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره بر علم و دانش تاکید دارند به طوریکه ایده و اهداف والای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای تداوم نظام اسلامی ناشی از علم و دانش است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان گفت: امروز تمام شیطنت ها و توطئه ها و برنامه های استکبار جهانی علیه نظام اسلامی به منظور جلوگیری از پیشرفت علمی در کشور است زیرا دشمنان نمی خواهند ما دارای پیشرفت علمی باشیم.

وی تصریح کرد: استکبار جهانی تلاش می کند که ما را در جهل و نادانی نگه دارد زیرا می داند که سلطه زمانی امکان پذیر است که جهل و نادانی در جامعه حاکم باشد.

اهمیت و جایگاه امید و توکل در جامعه اسلامی

حجت الاسلام میرعمادی در ادامه سخنان خود ریشه بی دینی را بی معرفتی و بی محبتی به خداوند دانست و گفت: همچنین امروز یکی از برنامه های دشمنان، نا امید و مایوس کردن مردم است به طوریکه دائم سیاه نمایی کرده و نظام اسلامی را ناکارآمد جلوه می دهند و مرتب بر این طبل می کوبند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با بیان اینکه امید و توکل دو بال برای سربلندی انسان است ادامه داد: با توکل بر خدا انقلاب اسلامی پیروز شد و با اتکال به خدا در هشت سال جنگ تحمیلی با سربلندی به پیروزی رسیدیم.

حجت الاسلام میرعمادی بر اهمیت و جایگاه امید و توکل در جامعه اسلامی تاکید کرد و افزود: انسان نباید از رحمت الهی نا امید شود زیرا همه اراده و اختیار دست خداوند است و اگر عنایات الهی و امام زمان(عج) نبود شاهد عزت و اقتدار ایران اسلامی در جهان نبودیم.

نشانه محبت به خدا، دوستی و تبعیت از ولی فقیه است

وی به نقش تدابیر و هدایت های رهبر معظم انقلاب در عزت و عظمت امروز ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری موید به تاییدات الهی بوده و در بلاغت بیان و شجاعت سرآمد هستند.

وی با بیان اینکه برای موفقیت باید شرح صدر و ظرفیت خود را بالا ببریم تصریح کرد: نشانه محبت به خدا، دوستی و تبعیت از ولی فقیه است و چگونه می شود کسانی که علیه نظام اسلامی شیطنت و توطئه می کنند ما آنها را مومن بدانیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با بیان این که خداوند در توبه را باز گذاشته است گفت: حب و محبت و رضای خدا در تبعیت از ولایت است.

کاهش قیمت نفت توطئه جدید استکبار

امام جمعه خرم آباد به توطئه های دشمنان در ابعاد مختلف علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: امروز ایران اسلامی در برابر پنج قدرت دنیا ایستادگی کرده ولی همین که کشور ما می خواهد بر آنها غلبه کند یک توطئه و برنامه جدید طرح می کنند.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: امروز توطئه جدید استکبار کاهش قیمت نفت بوده که یک توطئه آمریکایی، اسرائیلی و آل سعودی است و این توطئه برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی طراحی شده است.

وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش کشور در برابر تمام توطئه ها، شیطنت ها و دسیسه های دشمنان است.

محبت راه حل ساماندهی امور اجتماعی

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با بیان اینکه امروز جامعه نیازمند فرهنگ رضوی است و باید این فرهنگ در جامعه ترویج و گسترش یابد افزود: باید محبت ها را نسبت به یکدیگر زیاد کنیم زیرا نظام خانواده نیازمند محبت و تعلیم و تربیت مبتنی بر محبت است.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: مردم اگر همدیگر را دوست داشته باشند آثار اجتماعی و سیاسی محبت را خواهند دید و دچار تفرقه نخواهند شد.

وی ادامه داد: یک راه برای ساماندهی امور اجتماعی وجود دارد و آن هم محبت است که اگر این اکسیر از جامعه گرفته شود جدایی در جامعه ایجاد خواهد شد.

نشانه های محبت به خداوند

حجت الاسلام میرعمادی اخلاص را از نشانه های محبت به خداوند خواند و افزود: امام راحل محبوبش خدا بود و اخلاص در عمل و گفتار داشت که نخستین نشانه محبت به خداست.

وی صداقت و پرهیز از دروغ را دومین نشانه محبت به خدا عنوان کرد و تصریح کرد: پایبندی و وفای به عهد دومین نشانه محبت به خدا است.

حجت الاسلام میرعمادی پاک خدمت کردن را یکی دیگر از نشانه های محبت به خدا ذکر کرد و گفت: انحرافات و آسیب هایی مانند طلاق و اختلاف ناشی از این است که محبت و اخلاق در جامعه کمرنگ است به طوریکه خانواده ها متزلزل هستند و اگر محبت در خانواده ها حاکم باشد گناهان مانند یخ در برابر خورشید ذوب می شوند.

بنابر این گزارش در این مراسم نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان، امام جمعه پلدختر، فرماندار و مشاور دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و جمعی از مردم پلدختر حضور داشتند.