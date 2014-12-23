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۲ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۱

با اصلاح زیرساخت های ترافیکی در مناطق 6و 8؛

آغازطرح انضباط بخشی ترافیکی از شنبه

آغازطرح انضباط بخشی ترافیکی از شنبه

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه اصلاح زیر ساخت های ترافیکی در مناطق 6 و 8 پایتخت به اتمام رسیده است، گفت: طرح انضباط بخشی ترافیکی (خط سفید) شنبه 6 دی ماه اجرایی می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر ،سیدجعفر تشکری هاشمی  باتاکید بر اینکه خط سفید به عنوان نماد انضباط بخشی ترافیکی مورد تاکید مدیریت شهری قرار گرفته است، گفت: متاسفانه عدم حرکت خودروها بین خطوط ، تجاوز خودرو و موتورسیکلت به گذرگاه عابر پیاده، تردد عابران از عرض خیابان، عدم استفاده از گذرگاه عابر پیاده و ورودهای غیر مجاز به محل های ممنوعه و توقف در این محل ها از جمله مواردی است که در شهر با آنها مواجه هستیم .

وی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین چالش ها در حوزه ترافیک، عدم آموزش صحیح رانندگی و رعایت قوانین از سوی شهروندان است، اظهارکرد: شهرداری تهران به این جمع بندی رسیده که مردم باید با نظم و انضباط قوانین ترافیکی را رعایت کنند که این مهم در سایه اصلاح زیرساخت ها و آموزش فرهنگ ترافیکی به شهروندان محقق خواهد شد.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه استفاده از خط سفید به عنوان زبان هدایتگر ترافیک و نیز اصلاح المان های ترافیکی در برنامه 5ساله دوم شهرداری مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: براساس آن تمام خطوط ترافیکی پایتخت اصلاح و زیرساخت های مناسب برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی فراهم می شود. بر این اساس خط کشی های جدید در محل های مورد نیاز، خط ایست در تقاطع های دارای حق تقدم، هماهنگ سازی تابلوها و خط‏ کشی ها و امحای خط کشی های قدیمی در محل های غیرضروری از جمله اقداماتی محسوب می شوند که در این حوزه در حال انجام است .

به گفته تشکری هاشمی اکنون تمامی زیرساخت های ترافیکی در مناطق 6 و 8 پایتخت ساماندهی و اصلاح شده است. به طوری که در گام نخست دوربین های نظارت تصویری ، دوربین های ثبت تخلف سرعت ، دوربین های ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و سیستم های هوشمند زمان بندی تقاطع ها تجهیز شده اند .

وی گفت: در تمامی تقاطع ها کانال عابر پیاده جایگزین خط کشی گذرگاه عابر پیاده شده و دو خط موازی به عنوان کانال گذرگاهی عابر پیاده در تقاطع ها ترسیم شده و نوار قرمز رنگ ایست در پشت گذرگاه ها قابل رویت است تا رانندگان بادقت بیشتری در پشت محل عبور عابر پیاده ایست کنند .

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه المان های ترافیکی در نقطه به نقطه مناطق 6 و 8 شهر تهران بازنگری و ساماندهی شده اند، اظهارکرد: انتظار می رود با اصلاح زیر ساخت ها شهروندان با دقت بیشتری، با نظم و انضباط و در عین حال رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تردد کنند.

تشکری هاشمی با اشاره به این که نوع رانندگی و رفتارهای ترافیکی شهروندان، نمایانگر سبک زندگی آن‌ها و معرّف میزان توسعه یافتگی جامعه است، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اختلال در جریان ترافیک شهر، مرتبط با فقر فرهنگی است و فرهنگ‏ سازی و ارائه آموزش‌های فراگیر با استفاده از قالب‌های فرهنگی و هنری در تمامی عرصه‌ها و بسترهای اجتماعی، باعث کاهش حجم ترافیک، رعایت حقوق متقابل رانندگان و عابران پیاده و نیز رانندگی اصولی و رفتارهای منطقی در سطح شهر می شود.

وی تاکید کرد: فراموش نکنیم حتی یک خطای رانندگی، یک اشتباه و رفتار غلط ترافیکی تمامی جریان ترافیک را مختل می سازد. این در حالی است که شهروندان باید عبور بین دو خط سفید را به عنوان نمادی از نظم و انضباط رعایت کنند.

کد مطلب 2447981
نورا حسینی

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