به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سردار آزمون درباره اردوی تیم ملی فوتبال در آفریقای جنوبی اظهار کرد: اردوی خوبی بود. در حال تلاش هستیم تا برای جام ملتهای آسیا آماده شویم. از زمانی که به آفریقای جنوبی آمدیم با جدیت کار را شروع کردیم. تلاشمان این بود که نظرات سرمربی تیم ملی را پیاده کنیم و بر اساس خواستههای آقای کیروش برنامههایمان را به پیش ببریم تا بتوانیم در جام ملتهای آسیا نتایج خوبی بگیریم.
این بازیکن با اشاره به شرایطی که حریفان ایران در راه آمادهسازی داشتهاند، گفت: درست است که امارات، قطر و بحرین در آماده سازیشان سختی نکشیدهاند اما ما به این چیزها فکر نمیکنیم. تمام فکر و ذکر بازیکنان این بود با امکاناتی که در اردوی آفریقای جنوبی برایمان فراهم بود شرایط بهتری پیدا کنیم.
آزمون در بخش دیگری از حرفهایش اضافه کرد: از نظر مالی حریفان خیلی شرایط بهتری نسبت به ما دارند و هیچ محدودیتی به لحاظ مالی برای آنها وجود ندارد. بازیهای دوستانه خیلی خوب و پرتعدادی انجام دادهاند و ما متاسفانه بازیهای دوستانه کمی داشتهایم. با این حال این موضوع دلیل نمیشود که ما به جام ملتها برویم و شکست بخوریم. ما تمام تلاشمان را برای موفقیت تیم ملی میکنیم. امیدوارم در فاصلهای که تا شروع جام ملتهای آسیا داریم همه فکر فوتبال ایران، تیم ملی باشد و تیم ملی با حمایت یکپارچه به استرالیا اعزام شود.
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