به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت های مختلف فناوری به سمت تولید و عرضه تلفن های همراه هوشمند روی آورده اند تا بتوانند نگاه مخاطبان بیشتری را به خود جلب کنند اما این موضوع در حالی است که پیش بینی می شود سهم 25 درصدی از بودجه شرکت های فناوری به توسعه و گسترش اپلیکیشن های موبایل اختصاص یابد. سال آینده میلادی یعنی 2015 تنها می تواند پله ای برای آماده شدن و اختصاص چنین بودجه ای به این طرح باشد.

بنا به گزارش منتشر شده IDC، در سال های اخیر استقبال و پیشرفت در حوزه اپلیکیشن های موبایل قابل توجه بوده و به همین دلیل می تواند تا سال 2017 میلادی، یک چهارم از بودجه فناوری ها را به توسعه برنامه های کاربردی موبایل اختصاص داد.

کارشناسان حوزه آی تی معتقدند که برنامه های کاربردی موبایل یا همان اپلیکیشن ها نیاز به نگاه متمایز و همچنین اختصاص بودجه مناسب دارند.

از سوی دیگر فناوری های تلفن های همراه نیز بایستی ارتقاء پیدا کنند تا بتوانند با اپلیکیشن ها سازگار بوده و نیاز مخاطبان پاسخگو باشند. برای مثال، برخی از سیستم عامل های تلفن های همراه با برنامه های کاربردی سازگار نیستند به همین دلیل رقابت بین کمپانی هایی که در عرصه فناوری فعالیت دارند اوج خواهد گرفت تا بتوانند کاربران بیشتری را به سوی خود جلب کنند.

در شش ماه گذشته، استقبال مخاطبان از اپلیکشن های مختلف تلفن همراه با 40 درصد رشد مواجه شده و به همین دلیل بسیاری از غول های فناوری برنامه های سال آینده خود را معطوف به تولید و گسترش چنین برنامه هایی خواهند کرد تا نه تنها از رقبای خود بازنمانده بلکه بتوانند مخاطبان بیشتری را نیز جلب کنند.

پیش بینی می شود در سال 2016 میلادی، ارتقاء سیستم های تلفن همراه و استفاده از چنین اپلیکیشن هایی به چهار برابر میزان فعلی افزایش پیدا کرده و تا سال 2017 میلادی نیز بیش از یک چهارم بودجه شرکت های فناوری به این مهم اختصاص یابد. از سوی دیگر، گوگل و اپل را می توان به عنوان دو کمپانی قدرتمندی دانست که سهم اصلی را در دنیای گجت های موبایل ایفا می کنند.