جرائم در يزد كاهش 24 درصدي داشته است/ كشف 2100 كيلو مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ايرج كاكاوند در مراسم عزاداري ويژه كاركنان نيروي انتظامي در ايام پاياني ماه صفر اظهار داشت: در ماه گذشته وضعيت امنيت استان و تلاش پليس مشهود بوده و نتايج خوبي را در برداشته است به نحوي كه در بحث كاهش جرم شاهد كاهش ۲۴ درصدي جرائم در آذر ماه نسبت به ماه هاي گذشته بوده ايم.

وي با اشاره به انجام اقدامات مناسب در حوزه پيشگيري از جرم تصريح كرد: ميانگين سرقت ها در آذر ماه با كاهش روبرو بوده است و با تلاش كاركنان پليس شهرستان يزد در كلانتري و پاسگاه ها كاهش سرقت را نسبت به سال گذشته شاهد بوده ايم.

رئيس پليس استان يزد با تاكيد بر اينكه شهر يزد ۷۸ درصد از جرايم كل استان را به خود اختصاص داده است، افزود: در حوزه كشف جرم، پليس آگاهي با آمار ۸۵ درصدي كشف جرائم نسبت به وقوع آن توانسته است افزايش ۱۹ درصدي را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به دست آورد.

سرهنگ كاكاوند، وضعيت كشفيات مواد مخدر در آذر ماه را نيز مطلوب دانست و ادامه داد: در آذر ماه با تلاش ماموران مبارزه با موادمخدر استان يزد و انجام كار اطلاعاتي و ايست و بازرسي هاي موقت، دو تن و ۱۰۰ كيلو موادمخدر از سوداگران مرگ كشف شده است.

وي با اشاره به كاهش محسوس و ۱۵ درصدي تصادفات فوتي جادهاي استان در ۹ ماهه سال جاري خاطرنشان كرد: در حوزه راهور بايد اقدامات ويژه مجدانه صورت گيرد و مشكلات و نواقصي كه در اين حوزه وجود دارد برطرف شود تا به وضعيت مطلوب دست پيدا كنيم.

فرمانده انتظامي استان يزد در با تاكيد بر لزوم برنامه ريزي مناسب در حوزه جرائم در فصل هاي مختلف سال يادآور شد: اميدواريم با تلاش تمامي نيروهاي پليس استان بتوانيم گام مؤثري در مسير رضايتمندي شهروندان در حوزه هاي انتظامي و اجتماعي برداريم.