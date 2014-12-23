انقلاب اسلامی بر اساس حمایت از مستضعفان شکل گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در دیدار همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی که در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد، گفت: یکی از محورهای اصلی انقلاب و تأسیس نظام اسلامی، در منظر امام خمینی(ره) و بزرگان دین، حمایت از مستضعفان و نیازمندان بود و خوشبختانه انقلاب اسلامی طی سه دهه گذشته در این زمینه اقدامات مؤثر و تأثیرگذاری را صورت داده است.

وی با بیان اینکه در دوره طاغوت، دغدغه‌ای برای خدمت به نیازمندان نبود، تصریح کرد: پیش از انقلاب، ممکن بود اقداماتی از سوی حکومت انجام شود، ولی این‌ها کارهایی تبلیغاتی بود که به نفع خودشان بود.

امام جمعه قم افزود: در نظام اسلامی، هدف اصلی کمک به مردم قرارداده شد که متأسی از سیره نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه معصوم علیهم السلام بود.

وی خدمت در بهزیستی را از جمله مهم‌ترین امور جاری در نظام اسلامی معرفی کرد و گفت: مسئولیت در عرصه خدمت به مردم و نیازمندان، از توفیقات الهی است که باید با خدمت حداکثری، قدردان این نعمت بود.

حجت الاسلام سعیدی اقدام فعالان بهزیستی را در راستای تحقق بالا‌ترین اهداف انقلاب معرفی و خاطرنشان کرد: خداوند انسان‌های سالم را در خدمت رسانی به افرادی که از سلامت کامل جسم بی‌بهره هستند، امتحان می‌کند و بالا‌ترین پاداش‌های خود را برای خدمت به مردم قرار داده است.

وی افزود: در سیره معصومین علیهم السلام، خدمت رسانی تنها منحصر به شیعیان نیست.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) تصریح کرد: در مسیر خدمت به مردم، نباید سختی‌های کار موجب دلسرد شدن خدمت گزاران شود.

سیاست بهزیستی در حمایت از معلولان، توانمندسازی است

در ادامه این دیدار، رئیس سازمان بهزیستی در ارائه گزارشی از فعالیت‌های این سازمان گفت: سازمان بهزیستی از نظر کمی، نزدیک به دو و نیم برابر رشد داشته و بیش از چهار میلیون و هشتصد هزار نفر از خدمات مستقیم و ۱۱ میلیون نفر از خدمات آموزشی آن بهره می‌برند.

همایون هاشمی درباره خدمات تخصصی سازمان بهزیستی در حوزه اجتماعی گفت: سازمان بهزیستی در عرصه پشگیری از آسیب‌های اجتماعی اقدامات ارزشمندی انجام شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۹۰۰ کمپ ترک اعتیاد پزشکی از سوی سازمان بهزیستی گفت: حمایت از ۱۹۲ هزار زن سرپرست خانواده و دو میلیون و صد هزار معلول از دیگر خدمات ارائه شده از سوی سازمان است.

هاشمی با بیان اینکه سیاست سازمان بهزیستی در حمایت از معلولان، توانمندسازی است، گفت: با توجه به اینکه اشتغال معلولان کاری دشوار است، سازمان بهزیستی در این عرصه ضمن آموزش کار، در عرضه تولیدات آنها نیز فعال است.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: با این اقدام، معلولان تحت پوشش سازمان، ضمن نقش آفرینی در عرصه تولید، وابستگی کمتری نسبت به برنامه‌های حمایتی سازمان خواهند داشت.