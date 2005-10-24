انتقاد سفارت ايران در دهلي از اظهارات معاون وزير خارجه آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر از دهلي نو، سفارت جمهوري اسلامي ايران درهند روز يكشنبه با صدور بيانيه اي، نسبت به اظهارات معاون وزير خارجه آمريكا در دهلي انتقاد نمود. در اين بيانيه كه در صفحه اول شماره روز دوشنبه روزنامه هندو نيز منعكس شده، حمله به كشورثالث دركشورميزبان بر خلاف رويه ها و نرمهاي پذيرفته شده ديپلماتيك و نشان ازبي توجهي دائم به قواعد بين المللي برشمرده شده است.

بيانيه سفارت ايران با رد ادعاي نيكلاس برنز مبني بر حمايت ايران از تروريزم، متذكر شده است كه عامل اصلي پيدايش تروريزم، سياست خارجي غلط برخي كشورها در حمايت از حكومتهاي غير مردمي بوده كه نهايتا به شكل گيري افكار راديكال كمك كرده است.

اين بيانيه دررابطه با برنامه هسته اي ايران، روشن مي سازد: همانطور كه بارها درمحافل بين المللي و گزارشهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي اشاره شده، هيچ مدركي دال بر انحراف ايران از بهره گيري صلح جويانه از انرژي هسته اي وجود ندارد.

اين درحالي است كه برخي كشورهايي كه داراي صلاحهاي هسته اي گسترده مي باشند، برخلاف ان.پي.تي نه تنها ذخاير هسته اي خود را كاهش نداده بلكه درصدد توسعه آن نيز مي باشند. سفارت جمهوري اسلامي ايران درپايان ابراز اميدواري نموده تا اجلاس آينده آژانس بين المللي انرژي اتمي به دور از انگيزه هاي سياسي، به موفقيت در اجراي وظايف واقعي اين سازمان بيانجامد.

لازم به يادآوري است كه" نيكلاس برنز" معاون وزير امور خارجه آمريكا در سفر اخيرش به دهلي بارديگر لحن هميشگي مقامات كشورش يعني تهديد وارعاب ودر عين حال تطميع را در خصوص برنامه هسته اي ايران در پيش گرفت و با تهديد به ارجاع موضوع هسته اي اين كشور به شوراي امنيت در عين حال گفتگو را بهترين راه حل اين موضوع دانست.

معاون وزير امور خارجه آمريكا خاطر نشان كرد: كاخ سفيد به طور كامل از تلاش هاي اتحاديه اروپا براي فشار بر ايران و بازگشت تهران به گفتگوها حمايت مي كند اما همچنين آماده مي شود تا در صورتي كه تهران از اين مساله سرباز زند ارجاع موضوع را به شوراي امنيت مورد بررسي قرار دهد.

وي افزود : ما درگفتگوها حضور نداريم و به اين زودي ها هم دراين روند شركت نخواهيم كرد اما اين خيلي مهم است كه ايران به گفتگوها بازگردد بنابراين ما براين اساس از اتحاديه اروپا حمايت مي كنيم و واشنگتن از اواسط مارس كه آنها تلاش كردند تا از طريق گفتگوها جاه طلبي هاي هسته اي ايران را محدود كنند، پشت فرانسه، آلمان و انگليس ايستاده است.

به گفته وي ، قطعنامه ماه گذشته آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل كه درآن به ايران هشدار داده شده بود در صورتي كه بر ادامه فعاليت هاي غني سازي اورانيوم پافشاري كند و توافق خود با اتحاديه اروپا را نقض كند به شوراي امنيت ارجاع داده خواهد شد، نشان داد كه تهران از سوي جامعه بين الملل حمايت كمتري مي شود.

برنز افزود: نمي توان بر روي متحدين و همپيمانان سنتي كه در گذشته بر روي آنها حساب مي شد، حساب كرد بنابراين به نظر مي رسد كه ايراني ها اشتباه محاسباتي داشته اند و اگر شما تنها ونزوئلا را طرف خود داشته باشيد و چين، روسيه، هند، برزيل، آمريكا و اتحاديه اروپا را با خود نداشته باشيد، ترجيحا در انزوا هستيد.

