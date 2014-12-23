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۲ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۴

محمود الزهار:

ائتلاف حماس با جهان اسلام یک ائتلاف راهبردی است

ائتلاف حماس با جهان اسلام یک ائتلاف راهبردی است

عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در گفتگویی با اعلام اینکه ائتلاف این جنبش با جهان اسلام یک ائتلاف راهبردی است گفت: رابطه با ایران قطع نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود الزهار عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در گفتگو با روزنامه الاخبار اظهار داشت: رابطه میان جنبش حماس و ایران ادامه دارد و این رابطه آشکار و علنی است. این رابطه پیش از جنگ اخیر غزه نیز ادامه داشت و اکنون نیز ادامه دارد بنابراین سفر اخیر اعضای حماس به ایران تعجب آور نیست.

وی با بیان این مطلب افزود: روابط حماس و ایران تنها در مقطع کوتاهی به دلیل حوادث سوریه قطع شده بود. الزهار خاطرنشان کرد: ائتلاف ما با جهان عرب و اسلام یک ائتلاف راهبردی است. ما می خواهیم روابط خود با عربستان سعودی و کشورهای خارجی را بهبود بخشیم اما مشروط بر آنکه این امر تاثیری بر برنامه های مقاومت نداشته باشد.

الزهار در بخش دیگر سخنان خود گفت: حماس اعتقادی به اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین در شورای امنیت ندارد و رابطه ای با "محمد دحلان" که پیش از این علیه جنبش حماس با اسرائیل همکاری می کرد ندارد.

وی اظهار داشت: محمد دحلان تمامی رهبران سیاسی و نظامی حماس را به زندان انداخت و اکنون نیز پروژه ضد اسلام سیاسی در منطقه را در دستور کار دارد. ما با وی تا زمانی که به امنیت و مقاومت آسیب نرساند کاری نخواهیم داشت.

کد مطلب 2448000

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