ائتلاف حماس با جهان اسلام یک ائتلاف راهبردی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود الزهار عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در گفتگو با روزنامه الاخبار اظهار داشت: رابطه میان جنبش حماس و ایران ادامه دارد و این رابطه آشکار و علنی است. این رابطه پیش از جنگ اخیر غزه نیز ادامه داشت و اکنون نیز ادامه دارد بنابراین سفر اخیر اعضای حماس به ایران تعجب آور نیست.

وی با بیان این مطلب افزود: روابط حماس و ایران تنها در مقطع کوتاهی به دلیل حوادث سوریه قطع شده بود. الزهار خاطرنشان کرد: ائتلاف ما با جهان عرب و اسلام یک ائتلاف راهبردی است. ما می خواهیم روابط خود با عربستان سعودی و کشورهای خارجی را بهبود بخشیم اما مشروط بر آنکه این امر تاثیری بر برنامه های مقاومت نداشته باشد.

الزهار در بخش دیگر سخنان خود گفت: حماس اعتقادی به اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین در شورای امنیت ندارد و رابطه ای با "محمد دحلان" که پیش از این علیه جنبش حماس با اسرائیل همکاری می کرد ندارد.

وی اظهار داشت: محمد دحلان تمامی رهبران سیاسی و نظامی حماس را به زندان انداخت و اکنون نیز پروژه ضد اسلام سیاسی در منطقه را در دستور کار دارد. ما با وی تا زمانی که به امنیت و مقاومت آسیب نرساند کاری نخواهیم داشت.