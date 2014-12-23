رونق بازارچه های مرزی خراسان جنوبی از خواسته جدی ما از دولت است

وجه الله خدمتگزار در حاشیه نشست مشورتی با خبرنگاران برای هماهنگی سفر رئیس جمهور به خبرنگار مهر،گفت: رونق بازارچه های مرزی خراسان جنوبی یکی ازخواسته های جدی ما از دولت تدبیر وامید است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری همایش معرفی ظرفیت های خراسان جنوبی طی هفته گذشته در تهران، اظهارکرد: این همایش که با حضور سفیر کشورافغانستان برگزار شده بود درحاشیه این مراسم مشکلات و رونق بازارچه های مرزی با سفیر کشور افغانستان بیان شده است.

وی با بیان اینکه رونق بازارچه های خراسان جنوبی در توسعه اقتصادی کشورافغانستان و خراسان جنوبی تاثیر گذاراست، بیان داشت: ما با جدیت پیگیر مشکلات بازارچه های مرزی استان هستیم.

خدمتگزارعنوان کرد: برخی از مشکلات بازارچه های مرزی باید از طریق کشور ایران از جمله احداث راه مناسب و برخی از مشکلات باید از طرف افغان برطرف شود که به دلیل درگیر بودن کشور افغانستان با اوضاع سیاسی تاکنون این امر محقق نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبات دولت گذشته در جریان رئیس جمهور پیگری می شود، گفت: درزمان دولت گذشته تصمیماتی گرفته شده که اگرعملیاتی شده که چه بهتر و اگرعملیاتی نشده است در سازو کار خود تعریف خواهد شد.