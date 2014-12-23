دیدگاه جالب اردوغان درباره جمعیت و خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از سیاست کنترل جمعیت در این کشور، آن را خیانت دانست.

وی گفت: آنهایی که سال ها به سیاست کنترل جمعیت پرداختند به کشور خیانت کرده اند. آنها تلاش کردند تا نسل ما را بخشکانند.

وی که در مراسم ازدواج فرزند یکی از تجار بزرگ ترکیه شرکت کرده بود با رد کافی بودن دو فرزند به نقل از یک پیرمرد قدیمی گفت: یک بچه یعنی غریب، دو بچه یعنی رقیب، سه بچه یعنی کافی و 4 بچه یعنی وفور.

اردوغان گفت: برای قوی تر کردن ملتمان باید جمعیتی جوان تر و پویاتر داشته باشیم. ما نیاز داریم تا در بالای سطح تمدنهای مدرن قرار بگیریم.