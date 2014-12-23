۵۰۰ میلیون ریال برای بازسازی پیست اسکی نمین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از وضعیت این پیست گفت: پیست فندقلو فقط نیازمند نصب دستگاه بالابر استاندارد می باشد که در صورت تحقق می توان شاهد میزبانی از بزرگترین رویدادهای جهانی در اردبیل بود.

وی با بیان اینکه احداث پیست اسکی به میلیونها ریال هزینه نیاز دارد، ادامه داد: این در حالی است که این پیست بصورت خدادادی و طبیعی آماده بوده و جزو پیست های بسیار کیفی محسوب می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: پیست اسکی "فندقلو" در شهرستان نمین با توجه به قابلیت های طبیعی شایسته میزبانی از رقابت های جهانی است.

بهتاج این پیست را در استان بهترین فرصت برای توسعه ورزش اسکی روی چمن دانست و تصریح کرد: با بهسازی انتظار می رود فعالیت پیست توسعه یافته و این رشته ورزشی آغاز به کار کند.

وی با اشاره به وجود کمپ ویژه در محل پیست اسکی فندقلو یادآور شد: البته به دلیل عدم استفاده و رکود سه ساله هم اکنون این کمپ مستهلک شده و نیازمند یک میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان همچنین به ضرورت فعالیت بهینه هیئت های ورزشی شهرستان نمین تاکید کرد و گفت: متاسفانه با وجود درخشش چهره های ورزشی فعالیت هیئت ها مطلوب نیست.

بهتاج از اهدای ۲۰ میلیون ریال وجه نقد برای چهار هیئت پیمناستیک، کشتی، کاراته و کونگ فو در این شهرستان خبر داد و خواستار رفع کم کاری هیئت ها شد.