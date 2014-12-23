تایلند هفته آینده گردهم آیی محصولات وخدمات حلال برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مسلم ویلج، دولت تایلند با هدف گسترش مبادلات تجاری و تبادل گردشگر با کشورهای اسلامی، اولین گردهم آیی حلال در این کشور را برگزار می کند. انتظار می رود که حدود 5 هزار هیئت از کشورهای مختلف در اولین «گردهم آیی حلال 2014 تایلند» که طی روزهای 28 تا 30 دسامبر در بانکوک برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

هدف از این گردهم آیی که با همکاری مرکز علوم حلال دانشگاه چولالونگ کوم، شورای مرکزی اسلامی تایلند و موسسه استاندارد حلال این کشور برگزار می شود، کمک به ارتقاء استانداردهای محصولات و خدمات حلال تولید شده در تایلند جهت رشد سریع بازار اسلامی در آسیا و جهان اعلام شده است. سخنران افتتاحیه این مراسم، گن پرایوت چان اوچا نخست وزیر تایلند خواهد بود.

هدف محوری این همایش، ایجاد یک برند حلال در تایلند است تا محصولات و خدمات تولید شده در این کشور بتوانند با استفاده از این برند به بازارهای کشورهای دیگر صادر شوند. در این گردهم آیی همچنین نشستی نیز با موضوع گردشگری و مهمانداری حلال و گردشگری درمانی حلال برگزار خواهد شد.

دکتر پاکورن پیاکورن، مدیر موسسه استاندارد حلال تایلند گفت: «حدود 6 میلیون مسلمان در تایلند زندگی می کنند و این به توسعه قوی تر صنعت حلال در تایلند کمک می کند...با ارتقا و تضمین استانداردهای حلال، تا سال آینده ما می توانیم محصولات و خدمات حلالمان را خیلی بهتر در دنیا معرفی کنیم.»