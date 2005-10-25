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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۱۴

به مناسبت ماه مبارك رمضان

عربستان و مصر از فلسطين حمايت مي كنند

رئيس بانك گسترش اسلامي مصر براي حمايت از ملت مسلمان فسطين يك ميليون دلار به صندوق مسجد الاقصي و قدس واريز خواهد كرد، به موازات اين اقدام عربستان سعودي نيز علاوه بر ساخت 1000 واحد مسكوني براي ساكنان فلسطين به كودكان فلسطيني نيز كمك مي كند.

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه" مهر"، كمك عربستان براي ساخت واحدهاي مسكوني در مناطق مختلف فلسطين و حمايت از فلسطيني هايي است كه حقوق اقتصادي و اجتماعي آنها ضايع شده است .

علاوه بر ساخت منازل مسكوني، تعدادي آمبولانس نيز براي فلسطين ارسال مي شود تا در صورت بروز و وجود مشكلات پزشكي ازآن استفاده كنند.

در راستاي كمكهاي رمضانيه كه به كشورهاي نيازمند انجام مي شود، عربستان در يك حركت امداد رساني 11 ميليون ريال سعودي به كودكان بي سرپرست و محتاج فلسطيني به منظور پيشگيري ازبيماريهاي ويروسي و ميكروبي و همچنين بيش از 2 ميليون ريال كمكهاي مدرسه اي ازجمله كيفهاي مدر سه، لوازم و وسايل مدرسه به 70 هزار دانش آموز در نظر گرفت.

اين اقدامات از سوي وزير امور داخلي عربستان و دبير كل كميته كمك رساني عربستان انجام گرفته است.

دكتر احمد محمد علي رئيس بانك گسترش اسلامي مصر نيز به منظور حمايت و پشتيباني از ملت فلسطين يك ميليون دلار آمريكا به صندوق مسجد الاقصي و قدس با هدف كاهش رنجها ودردهاي آنها واريز كرد.

دكتر محمد علي گفت: اين مبلغ به منظور ايجاد بستري مناسب براي گسترش امور ديني و اسلامي در فلسطين است .

 

کد مطلب 244801

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