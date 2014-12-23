به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پارس جنوبی به عنوان یکی از مهمترین مناطق انرژی و اقتصادی است که نقش بسیار مهمی در تولید سبد انرژی کشور و همچنین تولید محصولات صادراتی دارد.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به وضعیت صادرات محصولات از گمرک منطقه ویژه پارس اشاره کرد و ادامه داد: کالاهای منطقه ویژه پارس به 29 کشور صادر می‌شود.

وی اضافه کرد: بیش از شش میلیون تن کالا شامل میعانات گازی و کالاهای غیر نفتی طی سه‌ماه سوم امسال از این گمرک صادر شده است که دارای بیش از 5.5 میلیارد دلار ارزش است که دارای افزایش 50 درصدی ارزش و حجم است.

یوسفی اضافه کرد: بیش از یک میلیون و 752 هزار تن کالا نیز طی آذرماه امسال به خارج از کشور صادر شده است که بیش از یک میلیارد و 378 میلون دلار ارزش داشته است.

وی به محصولات صادراتی منطقه اشاره کرد و بیان داشت: هوی اند، پلی اتیلن سبک و سنگین، دی اتیلن گلایکول، مونو و تری اتیلن گلایکول، کود اوره، بوتان، پروپان، میعانات گازی، پارازایلین، سیمان و متانول را می‌توان به عنوان مهمترین کالاهای صادراتی دانست.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزود: طی 9 ماه نخست امسال بیش از 16 میلیون تن کالا از محصولات تولیدی منطقه به خارج از کشور صادر شد که دارای ارزش بیش از 13 میلیارد دلار بود و دارای افزایش 30 درصدی ارزش و افزایش 26 درصدی حجم بوده است.