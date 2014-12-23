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۲ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۳

پلیس راهور اعلام کرد؛

وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ بارش برف و باران در 5 استان

وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ بارش برف و باران در 5 استان

​مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از بارش برف و باران در پنج استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ،بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور در استان های آذرباِجان شرقی ( محورهای اهر - تبریز و مرند - تبریز)، آذربایجان غربی، اردبیل ( اکثر محورها ) و گیلان ( محور آستارا - گردنه حیران ) بارش برف گزارش شده است.

همچنین در استان های گیلان ( اکثر محورها ) و مازندران ( اکثر محورها) بارش باران گزارش شده است.

بر اساس این گزارش سایرمحورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.مركز اطلاعات و كنترل ترافیك پلیس راهور ناجا به طور شبانه روز با شماره تلفن های 120 ( در شهر تهران) و 88255555 آماده پاسخگویی و ارائه خدمات خواهد بود.

کد مطلب 2448013
نورا حسینی

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