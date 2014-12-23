جوانان مسجدی با ابزارهای نوین فرهنگ اسلامی را در جامعه گسترش دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله "محسن اراکی" ضمن بازدید از بخش های مختلف این مؤسسه آموزشی و فرهنگی و آشنا شدن با بخش های مختلف این مجموعه طی سخنانی اظهار داشت: فعالیت های این مجموعه بسیار آموزنده و مهم است و ابراز امیدواری کرد فعالیت های این مؤسسه توسعه یابد.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب با اشاره به کلمه لا اله الا الله اظهار داشت: جز خدا کسی شایسته پرستش نیست و پرستش هم به معنی اطاعت از دستور خداوند می باشد. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: دو گونه اطاعت وجود دارد، انسان یا از دستور خدا اطاعت می کند که پرستنده خداست و یا اینکه از دستور خدا اطاعت نمی کند که پیرو هوای نفس است.

آیت الله اراکی با بیان اینکه هر کس وارد حکومت خدا شد تنها سر برای فرمان خدا خم می کند، تأکید کرد: هر کس در هر کاری به فرمان خدا عمل نکرد قطعا به فرمان هوای نفس خود عمل کرده است ارتش عراقی با مشاوره‌ها و کمک‌های نیروهای نظامی ایران به مبازره به نیروهای آمریکا در این کشور پرداختند و آنها موفق شدند به تجاوزگری استکبارگران پایان دهند و اگر کشور افغانستان از مشاوره‌های نظامی ایران استفاده کند موفق می‌شود از زیر سلطه آمریکا بیرون آید.

آیت الله اراکی بیان کرد: در فضاهای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای به تخریب نظام جمهور اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب می‌پردازد اما نیروهای مؤمن ایرانی هیچ هراسی از این تخریب‌ها ندارد؛ امروز نیروهای نظامی ایران در سراسر جهان در برابر تکفیری‌ها و داعشی‌ها به مبارزه پرداخته‌اند.

وی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره تهاجم فرهنگی استکبار جهانی در جهت تخریب عقاید جوانان اشاره کرد و گفت: جوانان مسجدی با شیوه‌ها و ابزارهای نوین فرهنگ اسلامی در جامعه گسترش دهند.