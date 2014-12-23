واکنش روس ها به خبر انتقال والیبالیست ایرانی/ رسانه ها زود قضاوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیشنهاد یک میلیون یورویی تیم زنیت کازان روسیه به سعید معروف این روزها در صدر اخبار محافل والیبالی قرار گرفته است. اگرچه کاپیتان تیم ملی والیبال ایران قصد پیوستن به این تیم را دارد اما باشگاه شهرداری ارومیه نیز در شرایط کنونی چراغ سبزی را برای جدایی پاسور خود نداده است.

ولادیمیر آلکنو، سرمربی نامدار تیم ملی روسیه و باشگاه زنیت کازان در این باره گفت: ما هنوز با سعید معروف قراردادی امضا نکردیم. او در لیست خرید ما وقتی به دنبال یک پاسور بودیم قرار داشت. ما با تونیوتی قرارداد امضا کردیم ولی مذاکره با معروف ادامه دارد.

این مربی اضافه کرد: ما هنوز توافقاتی با یکدیگر نداشته‌ایم و معروف هنوز در ایران است بنابراین ما در دیدار فینال کاپ روسیه با کوبزار و تونیوتی به میدان خواهیم رفت.

آلکنو در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان کرد: ما باید با معروف قرارداد امضا کنیم. قطعا او بازیکن با کیفیتی است. اما نمی‌دانم چرا رسانه های ایرانی نوشتند که ما با این بازیکن قرارداد امضا کردیم.