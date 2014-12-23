مراسم تشییع پیکر پدر "شهید بیجاری" در قرچک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، مراسم تشییع پیکر مطهر حاج صفر بیجاری پدر شهید والامقام محمود بیجاری با حضور مسئولان و مدیران اجرایی، روحانیون و ائمه جماعات، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم مومن و انقلاب قرچک برگزار شد.

در این مراسم که با حضور پرشور مردم برگزار شد، پیکر پدر شهید بیجاری از خیابان شهدای قرچک بر روی دستان مردم وفادار این شهرستان تشییع و در بهشت زهرا آرام گرفت، مردم مومن و همیشه در صحنه این شهرستان با سر دادن شعارهایی نظیر "حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست" و "شهیدان زنده اند الله اکبر" پیکر مطهر این پدر شهید را تشییع کردند.

بر اساس اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک، گروهبان دوم وظیفه شهید محمود بیجاری که از گردان 44 توپخانه بود در منطقه عملیاتی سومار در تاریخ 15 دیماه سال 65 درسن 20 سالگی بر اثر اصابت تیر مستقیم دشمن به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

آزمان کادری در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تقدیر الهی اینگونه رقم خورده است که قرچک یکی دیگر از ذخیره ها و ستارگان درخشان خود را از دست بدهد زیرا ما اعتقاد داریم که خانواده معظم شهدا چشم و چراغ هر شهری هستند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک افزود: پدران و مادران شهدا پرچمدار فرهنگ شهید و شهادت بوده و باید تا زمانی که در میان ما و مردم هستند از وجود آنان بهره گرفت و سیره و روش زندگی شهدای انقلاب اسلامی را به نسل جوان انتقال داد.

وی ادامه داد: امروز دشمن از همه وسائل و امکانات خود برای ضربه زدن به باورها و اعتقادات نسل جوان و نوجوان کشور استفاده می کند به همین خاطر مسئولان و متولیان فرهنگی باید نسبت به این موضوع حساس بوده و سیره شهدا را در زندگی آینده سازان کشور ساری و جاری کنند.

وی با اشاره به این نکته که باید خاطرات و پیام های خانواده معظم شهدا به صورت مستند ضبط و ثبت شود اضافه کرد: خانواده شهدا خاطرات ناب و کم نظیری را در سینه خود دارند و باید تا زمانی که در میان ما هستند این خاطرات ثبت شود.

این مسئول در ادامه با اشاره به ویژگی های پدر شهید بیجاری گفت: پدر شهید بیجاری از جمله انسان های معتقد و مومن شهرستان قرچک بود که هیچگاه از تقدیم فرزندش در راه انقلاب اسلامی پشیمان نشد و همواره در کنار نهضت امام و انقلاب قرار داشت.

وی متذکر شد: این پدر شهید همواره در برنامه دینی و مذهبی و مراسم های انقلابی حضوری فعال داشت و همیشه تلاش می کرد تا دین خود را به نظام اسلامی ادا کند و امروز مردم شهرستان قرچک با حضور باشکوه در مراسم تشییع این پدر شهید از تلاش های وی تقدیر کردند.