شهرستان های تهران در سوگ امام رئوف/ قبله تهران میزبان عزاداران رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آخرین روز ماه صفر و شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان عصمت و طهارت، شهرستان های استان تهران غرق در ماتم و عزای امام رئوف است.

مردم عزادار شهرستان های تهران در قالب دسته جات عزادارای با پوشیدن لباس های مشکی و حضور در مساجد، حسینیه ها، تکایا و اماکن مذهبی و امامزادگان واجب التعظیم در سوگ شهادت امام رضا(ع) به سر و سینه زده و اشک ماتم ریختند.

حضور عزاداران رضوی در سرمای تهران

جمعی از ارادتمندان هشتمین امام اختر تابناک آسمان امامت و ولایت همگام با برپایی ایستگاه های صلواتی و پخش چای، خرما و شیر و ... از عزاداران رضوی به بهترین شکل پذیرایی کرده و نسبت به تعظیم شعائر اسلامی تلاش کردند، سرمای هوا نیز نتوانست مانع حضور خیل عظیم مردم و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در برنامه های عزاداری شود و از ساعات اولیه صبح حضور مردم در محافل دینی پرشورتر از سال های گذشته گزارش شده است.

در شهرستان های استان تهران شامل ورامین، قرچک، پیشوا، پاکدشت، ری، پردیس، شهریار، ملارد، قدس، رباط کریم، اسلامشهر، بهارستان، پرند مراسم روز شهادت امام رضا(ع) با شکوه خاصی برگزار و عزاداران رضوی در محافل مختلف شرکت کردند.

حضور باشکوه مردم در قبله تهران

حرم عبدالعظیم حسنی (ع) نیز مانند سایر مناسبت های دینی و مذهبی، میزبان خیل عظیم مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت بود و عزاداران رضوی خود را از نقاط دور و نزدیک به این حرم رسانده و نسبت به مقام امام هشتم (ع) ادای احترام کردند.

در شب شهادت حضرت امام رضا (ع) مراسم عزاداری با سخنرانی حجت الاسلام جان نثاری و مرثیه سرائی ذاکرین اهل بیت عصمت و طهارت در مصلای بزرگ ری برگزار شد.

در آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) پیشوا با حضور جمعی از عزاداران رضوی مراسم عزاداری و سوگواری شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت برگزار شد و امامزاده شاخص استان تهران در سالجاری میزبان محبان اهل بیت (ع) بود.

امام رضا(ع) نقش غیر قابل انکاری در گسترش فرهنگ اسلامی ایفا کرد

حجت الاسلام رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امام رضا(ع) به عنوان یکی از امامان شیعه توانست با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی حاکم در عصر خود، نقش غیر قابل انکاری در گسترش فرهنگ اسلامی ایفا کند.

رئیس تبلیغات اسلامی ورامین افزود: امام رضا(ع) که با کراهت عنوان ولیعهدی را پذیرفتند از این فرصت برای گسترش مکتب اهل بیت به خوبی استفاده کرده و زمینه آشنایی مردم با سیره و روش ائمه معصومین را فراهم ساختند.

وی با اشاره به قرار گرفتن قبر مطهر امام هشتم (ع) در مشهد مقدس ادامه داد: حضور امام رضا(ع) در مشهد مایه برکت ایران اسلامی است و مردم ایران از حضور این امام همام در کشورشان خشنود بوده و به خدمت گذاری به هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت افتخار می کنند.

هشتمین پیشوای شیعیان در یازدهم ذی القعده سال 148 هجری قمری در مدینه منوره متولد شد و در 30 صفر سال 203 هجری قمری به دستور مامون خلیفه ستمگر عباسی مسموم شده و به شهادت رسیدند.