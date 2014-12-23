به گزارش خبرگزاری مهر، سیدناصر موسوی با بیان اینکه صنعت بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد افزود با توجه به شرایط کنونی کشور می‌توانیم از طریق گیم به درآمدزایی برسیم و از صدور نفت بکاهیم.

این نماینده مجلس در ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند مسائل فرهنگی مهم‌تر از اقتصاد است، مجلس باید برای سال 94 در حوزه فرهنگ به ویژه بازی‌های رایانه‌ای اعتبارات قابل توجهی را مصوب کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ‌اکنون بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای متولی صنعت گیم کشور است اما متأسفانه شاهد موازی‌کاری‌هایی از سوی ارگان‌هایی هستیم که فعالیتی شبیه بنیادملی بازی‌های رایانه‌ای دارند. اگر همه این اعتبارات به بنیاد اختصاص یابد، قطعا بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی افزود: باید از سوی مجلس شورای اسلامی برنامه‌ریزی شود تا یک ارگان متولی اصلی صنعت گیم باشد و دیگر ارگان‌ها باید موظف به اختصاص بخشی از اعتبارات‌شان به بنیاد شود.

موسوی گفت: آنچه که مربوط به کمیسیون اقتصادی باشد، این قول را می دهیم که موضوع صنعت گیم و اعتبارات مربوط به آن را پیگیری کنیم و امیدواریم اعتبارات خوبی را به این حوزه اختصاص دهیم.