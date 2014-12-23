درخواست عراق از آمریکا برای تحویل هزار خودرو زرهی هاموی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وزارت دفاع آمریکا "پنتاگون" اعلام کرد که عراق درخواست دریافت هزار خودروی زرهی هاموی را مطرح کرده است.

بخش همکاری نظامی وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: عراق اخیرا درخواستی به آمریکا داده است که به موجب آن طی قراردادی هزار خودرو زرهی هاموی در اختیار بغداد قرار بگیرد.

این قرارداد که در آستانه امضا شدن قرار دارد ارزشی بالغ بر 579 میلیون دلار دارد. در صورتی که با امضای این قرارداد موافقت شود شرکت "MA General" مسئولیت اجرای آن را برعهده خواهد داشت.

خاطرنشان می شود وزارت دفاع عراق اواخر اکتبر 2014 از آمریکا خواسته بود 46 هزار خمپاره "ابرامز" به ارزش 600 میلیون دلار در اختیار بغداد قرار دهد.