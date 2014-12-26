هادی منبتی مدیرعامل موسسه تصویر شهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تنها 3 پردیس سینمایی شهرداری تهران در سی و سومین جشنواره فیلم فجر و در بخش سینمای مردمی حضور دارد، گفت: پردیس های ملت، راگا و تماشا پردیس هایی است که دبیرخانه سی و سومین جشنواره فیلم فجر برای این دوره از جشنواره از شهرداری درخواست کرده اند و ما نیز این سینماها را برای جشنواره آماده می‌کنیم.

مدیرعامل موسسه تصویر شهر ادامه داد: پیش از این و در سی و دومین جشنواره فیلم فجر این پردیس‌های سینمایی به سیستم دیجیتال تجهیز شده بودند به همین دلیل دیگر نیازی به تجهیز دوباره این سالن ها نیست. البته 10 روز مانده به برگزاری جشنواره فیلم فجر سیستم های صوتی و تصویری آنها بررسی می‌شود و در صورت لزوم سرویس های لازم صورت می گیرد.

وی بیان کرد: البته در این میان اگر سالن های نمایش نیاز به رنگ و بازسازی داشته باشد، انجام می شود.

این مدیر سینمایی در پاسخ به اینکه چرا در این دوره از جشنواره ایوان شمس در اختیار جشنواره سی و سوم فیلم فجر قرار نگرفته است؟ توضیح داد: ایوان شمس برای اکران فیلم های سه بعدی مناسب است و در دوره های گذشته تعدادی از فیلم های سه بعدی سینمای جهان در دوران برگزاری جشنواره فجر آنجا به نمایش گذاشته می شد.

منبتی در پایان با تاکید بر اینکه امسال نمایش فیلم های سه بعدی از برنامه اکران سی و سومین جشنواره فجر حذف شده است، گفت: گویا در این دوره از جشنواره سیاست پخش فیلم های خارجی با کمی تغییر همراه شده و در این دوره بخشی به عنوان نمایش فیلم های سه بعدی روز دنیا حذف شده است، به همین دلیل دیگر نیازی به حضور سالن ایوان شمس در این دوره از جشنواره نبود.