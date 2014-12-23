به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات همراه امروز (سهشنبه 2 دیماه) در جریان سفر به عراق با آیتالله محمد اسحاق فیاض از مراجع معظم تقلید در شهر نجف دیدار و گفتوگو کردند.
سفر لاریجانی به عراق آخرین مرحله از سفر منطقهای رئیس مجلس شورای اسلامی به 3 کشور سوریه، لبنان و عراق است.
براساس این گزارش، رئیس مجلس شورای اسلامی سفر منطقهای خود را صبح یکشنبه هفته جاری با سفر به سوریه آغاز کرد و پس از سفری یک روزه دمشق را ترک و عازم بیروت شد.
لاریجانی در سوریه با بشار اسد رئیسجمهور، محمد جهاد اللحام رئیس مجلس، ولید المعلم وزیر خارجه و وائل اللحلقی نخست وزیر دیدار و گفتوگو کرد.
دیدار با نمایندگان گروههای فلسطینی و شرکت در نشست خبری مشترک با رئیس مجلس سوریه از دیگر برنامههای لاریجانی در سفر به دمشق بود.
وی همچنین با حضور در منطقه زینبیه دمشق به زیارت حرمهای حضرت زینب(س) و حضرت رقیه(س) رفت.
براساس این گزارش، رئیس مجلس شورای اسلامی در لبنان هم با نبیه بری رئیس مجلس، تمام سلام نخست وزیر و سمیر مقبل وزیر دفاع لبنان دیدار و گفتوگو کرد.
گفتوگو با رمضان عبدالله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین و نمایندگان گروههای فلسطینی از دیگر برنامههای رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به بیروت بود.
لاریجانی همچین در این سفر بر مزار شهید عماد مغنیه از فرماندهان حزب الله لبنان حضور یافت.
حضور در جمع دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه بیروت و سخنرانی در جمع دانشجویان و اساتید این دانشگاه و شرکت در نشست خبری مشترک با رئیس مجلس لبنان از دیگر برنامههای سفر لاریجانی به بیروت بود.
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