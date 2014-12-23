اشاعه فرهنگ وقف برنامه اصلی سازمان اوقاف زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام علی باقری ظهر سه شنبه در مراسم گلریزان ساختمان موقوفه پزشکی هوشمند افزود: ساختمان شش دانگ موقوفه پزشکان با نیت احداث ساختمان چشم پزشکی وقف شده است.

وی اظهار داشت: ۲۱ رقبه دارای مستاجر در سامانه اطلاعاتی سازمان اوقاف استان زنجان ثبت شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: در استان زنجان ۲ هزار و ۴۰۰ موقوفه وجود دارد که تعداد ۳۸۷ هزار نیت موقوفات در استان شناسایی شده است.

حجت الاسلام باقری با تاکید بر اینکه امروزه ترویج فرهنگ وقف در جامعه ضروری است گفت: سازمان اوقاف در چهار حوزه کاری موقوفات، شناسایی، احیاء، افزایش بهره وری و اجرای نیات واقفین فعالیت می کند.

وی یادآور شد: وقف کاری همگانی است و اقدامی نیست که تنها با انجام کارهایی توسط یک سازمان تحقق یابد بلکه برای موقوفات و شناسایی آنها نیاز به همکاری دستگاههای اجرایی است.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: در طول تاریخ، وقف دچار انحرافاتی شده ولی امروز وقف در جامعه به خوبی جا افتاده است.

حجت الاسلام باقری افزود: تمام موقوفات و رقبات موجود در استان زنجان با ذکر مشخصات و نیات در ۳۵ هزار مورد در سامانه اطلاعاتی ثبت شده‌ و با ساماندهی وقف‌های انجام شده بانک اطلاعاتی موقوفات و رقبات استان زنجان جمع‌آوری شده است.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان به طرح تالار احسان خدابنده اشاره کرد و گفت: تالار احسان خدابنده برای ایجاد زمینه مناسب در راستای ازدواج آسان احداث شده و بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.