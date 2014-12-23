ظرفیت تمام مراکز اقامت مشهد تکمیل شده است

مشهد- معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: ظرفیت همه مراکز اقامتی از جمله، مهمانپذیرها، مدارس، حسینیه‌ های مشهد مقدس همزمان با شهادت امام رضا(ع) تکمیل است.