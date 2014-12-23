ظرفیت تمام مراکز اقامت مشهد تکمیل شده است

سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ظرفیت همه مراکز اقامتی از جمله، مهمانپذیرها، مدارس، حسینیه های مشهد مقدس همزمان با شهادت امام رضا(ع) تکمیل است.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی خراسان رضوی افزود: همچنین ظرفیت ۹۰ درصد هتل های مشهد نیز تکمیل و با تمهیدات ایجاد شده امکان اسکان ۳۰۰ هزار نفر شب زائر پیاده در مشهد مقدس فراهم است.
وی ادامه داد: همچنین مکان های اسکان موقت نیز برای زائران در نظر گرفته شده و با توجه به برودت هوا امکان اسکان اضطراری برای ۱۷ هزار زائر پیاده در مشهد مقدس آماده است.
موسوی اظهار کرد: ۳۰۰ مدرسه و حسینه برای اسکان زائران پیاده نیز هماهنگ شده که تا کنون زائران پیاده رضوی در۱۳۰ مدرسه و حسینه اسکان داده شده اند.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی خراسان رضوی ضمن تاکید بر رعایت نکات ایمنی در محل های اسکان گفت: از تمام زائران درخواست می شود الزامات و نکات ایمنی لازم را در محل های اسکان خود رعابت کنند.
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