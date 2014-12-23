احتمال بازنگری سیاستهای اوباما در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در گزارشی از احتمال تجدید نظر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سیاست های خود در قبال افغانستان خبر داد.

بنا بر این گزارش ، احتمال می رود باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در طرح خود برای خارج کردن همه نیروهای عملیاتی این کشور از افغانستان تا اواخر سال 2016 میلادی تجدیدنظر کند.

اوباما در مبارزات انتخاباتی سال 2012 وعده خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان را داده بود.نویسنده با اشاره به این نکته که اوباما به بهانه بمباران مواضع داعش بر خلاف وعده های انتخاباتی خود اقدام به تقویت حضور نظامی آمریکا در عراق می کند می نویسد: اوباما برای اینکه از وی به عنوان رئیس جمهوری صلح طلب یاد شود که به جنگ های آمریکا پایان داد دیگر راه به جایی نخواهد برد و نباید آنچنان نگران تغییر رویکرد خود باشد زیرا واضح است که روسای جمهور قادر مطلق نیستند و تحولات جهان نیازمند تغییر سیاست های آمریکاست.



در ادامه با اشاره به لفاظی ها و سیاست های اوباما آمده است: اوباما فردی عمل گرا و انعطاف پذیر است و نیاز به خلاقیت و نو آوری های زیادی دارد.

نویسنده در ادامه با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان و افزایش حملات طالبان در این کشور می نویسد:چنین استدلالی می تواند در مورد افغانستان نیز مصداق داشته باشد.

در بخشی دیگر از این گزارش عقب نشینی کامل از افغانستان در سال 2016 میلادی اشتباهی بزرگ خوانده شده و نویسنده می نویسد: با وجود اینکه خروج از افغانستان تلاش های آمریکا را برای تامین ثبات افغانستان و برقراری دموکراسی در این کشور به مخاطره خواهد انداخت ، این کشور را از پایگاه هایی که از آنها برای پرواز هواپیماهای بدون سرنشین و اجرای عملیات نظامی در منطقه شرق افغانستان یا غرب پاکستان ، علیه القاعده استفاده می کند محروم خواهد کرد. در واقع آمریکا با ادامه حضور در افغانستان به دفاع از خود در برابر دشمنانش خواهد پرداخت.

در پایان آمده است که اوباما باید راهی برای ادامه حضور چند هزار نفر از نیروهای آمریکایی در دو یا سه پایگاه عملیاتی در افغانستان پیدا کند و در چنین شرایطی عملیات در افغانستان را تحویل رئیس جمهور بعدی آمریکا دهد.