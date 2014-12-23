استان سمنان یکپارچه عزادار امام رضا (ع)/ غزال ها منتظر ضمانتند

به گزارش خبرنگار مهر، از شب گذشته کوچه های استان سمنان آخرین گام های امام مهربانی ها را به مویه نشسته و خاموش شدن صدای غریب خراسان در هیاهوی بی سرانجام فریادها را عزاداری کرد، صدای نقاره های حرم، پای زائران را در صحن و بارگاه آستانش میخکوب می کند و دل هر عاشقی را می لرزاند، امروز در شهادت هشتمین امام مهربانی نه خیابان های طوس بلکه تمام رگ های ایران اسلامی به گلدسته های حرمش ختم می شود.

امروز، روزی است که آهوی دل همه عاشقان امام هشتم در استان سمنان به شوق تکرار خاطره بچه آهو، دلشان از هر جا رمیده و دوان دوان به سایه صحن و سرایش ماوا می گیرد تا دستش مثل ابری سخاوتمند بر نیازشان ببارد.

نبرد پنهان سیاسی، بزرگترین هنر امام رضا (ع) در دربار مامون

امام جمعه شاهرود صبح امروز در حاشیه برگزاری دستجات سینه زنی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر این که نبرد پنهان سیاسی، بزرگترین هنر امام رضا (ع) در دربار مامون به شمار می رود گفت: از آغاز نيمه دوم قرن اول هجري که خلافت اسلامي به طور آشکار با پيرايه هاي سلطنت آميخته شد و امامت اسلامي به حکومت جابرانه پادشاهي بدل گشت، ائمه اهل بيت (ع) مبارزه سياسي خود را به شيوه اي متناسب با اوضاع و شرائط، شدت بخشيدند.

حجت الاسلام محمود ترابی با اشاره به این که بزرگترين هدف این مبارزه تشکيل نظام اسلامي و تأسيس حکومتي بر پايه امامت بود افزود: تبيين و تفسير دين با ديدگاه مخصوص اهل بيت، و رفع تحريف ها و کج فهمي ها از معارف اسلامي و احکام ديني نيز هدف مهمي براي جهاد آل الله به حساب می آمد.

وی با بیان این مطلب که در تمام دوران 140 ساله ميان حادثه عاشورا و ولايت عهدي امام هشتم (ع) جريان وابسته به امامان اهل بيت يعني شيعيان هميشه بزرگترين و خطرناکترين دشمن دستگاه هاي خلافت به حساب مي آمد خاطر نشان کرد: ائمه (ع) در ميان طوفان سخت اين حوادث هوشمندانه و شجاعانه تشيع را همچون جرياني کوچک اما عميق و تند و پايدار از لابلاي گذرگاه هاي دشوار و خطرناک گذراندند.

بیان تکلیف شرعی مردم هر عصر وظیفه انبیاست

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این گفتگو بیان اینکه تکلیف شرعی مردم هر عصر وظیفه انبیا است تصریح کرد: مامون از پیشنهاد ولایت عهدی به امام رضا (ع) اهداف سیاسی بسیاری را دنبال می کرد ولی علم الهی امام و آگاهی و عملکرد مناسب او باعث شد هرگز مامون به خواسته اش نرسد و آنچه با نخ افکار و عقاید باطل ریسیده به قهقرای نابودی ببرد.

حجت الاسلام علی شکری احساس ایمنی از خطری که مامون را جانب شخصیت امام رضا(ع) تهدید می‏ کرد اولین هدف او برای پیشنهاد ولایتعهدی دانست و عنوان کرد: مامون باید شخصیت امام را تحت کنترل دقیق قرار می داد و از نزدیک هم از داخل و هم از خارج این کنترل را بر ایشان اعمال می کرد، تا آنکه کم کم راه برای نابود ساختن وی به شیوه ‏های مخصوصی هموار شود.

وی اذعان داشت: مامون می‏خواست امام چنان به او نزدیکی پیدا کند که براحتی بتواند او را از زندگی اجتماعی محروم ساخته، مردم را از او دور بگرداند، تا آنان تحت تاثیر نیروی شخصیت امام، علم، حکمت و درایتش قرار نگیرند.

بیش از 1000 هیئت و مسجد استان سمنان سیاهپوش عزای رضوی

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در ادامه از برگزاری عزاداری در بیش از یک هزار مسجد و هیئت مذهبی استان خبر داد و ابراز داشت: از شب گذشته که مردم استان شام غریبان امام رضا (ع) را برگزار کردند تهیه و توزیع مواد غذایی و نذورات بین مستمندان و سایر اقشار جامعه آغاز شد و تا امروز عصر نیز ادامه خواهد داشت.

شکری عزاداری در قالب دستجات بزرگ و کوچک سینه و زنجیر زنی را از دیگر مراسم ایام عزای امام رضا (ع) در استان ذکر کرد و اظهار داشت: بسیاری از هم استانی ها نیز در قالب کاروان های پیاده و سواره عازم مشهد مقدس شده اند و کسانی که امکان سفر نداشتند هم از زائران حرم استقبال و پذیرایی کردند تا در ثواب عزاداری آن امام همام شریک باشند.

یکی از نشانه های آخر الزمان تلاوت بسیار قرآن در بین مردم است

یکی از سخنرانان آستان قدس رضوی هم در مراسم سوگواری شهادت امام رضا (ع) که در جوار صحن و سراي آستان مقدس امامزادگان جعفر و محمد(ع) شهرستان دامغان حضور داشت با اشاره به این که باید از هشت خصوصیت ممتاز امام رضا (ع) درس گرفته و آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم گفت: عبادت و نيايش، انس با قرآن و تامل در آن، اطاعت از ولي امر، علم و دانش، امر به معروف و نهي از منكر، هوشياري سياسي، سازش ناپذيري، تواضع و فروتني و احترام و محبت به ديگران از خصوصيات ممتاز علي بن موسي الرضا(ع) است.

حجت الاسلام سيد جواد عبدي با تاکید بر اینکه ائمه عاشق نماز بودند نکاتی درباره اقامه نماز اول وقت و اهمیت آن بیان کرد و افزود: نماز، تشكر از نعمات الهي و خودسازي انسان است و بايد از روي خلوص نيت باشد تا از اين راه شكر نعمت هاي خداوند را به جا آوريم.

وی مهجوریت قرآن بین مسلمانان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: قرآن داراي نكات بارز اخلاقي و سراسر نور است و يكي از نشانه هاي آخرالزمان اين است كه قرآن خواندن زياد مي شود پس انس با قرآن بايد در بين مومنان تقويت شود و از قرآن درس بگيريم چون اين كتاب نجات دهنده بشيريت است.

اين روحاني اعزامي از آستان قدس رضوي با بیان این مطلب که يكي از راه هاي دشمنان در تقويت و گسترش ماهواره در جامعه ديني و اسلامي اين است كه گناه را در جامعه افزايش و ارتباط مومنان با مباني ديني و اسلامي را كم رنگ كند تصریح کرد: بايد براي مقابله و مبارزه با ماهواره كه دشمنان به وسیله آن درصدد انحراف نوجوانان، جوانان و خانواده ها هستند بايد به مسائل ديني بپردازيم و در زمينه ترويج و گسترش مسائل فرهنگي گام برداريم.

توزیع بیش از 8000 پرس غذای نذری بین زائران عبوری امام رضا (ع)

مردم خیر سمنان نیز در اقدامی خداپسندانه بمناسبت سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) اقدام به توزیع هشت هزار پرس غذا بین زائران عبوری امام رضا (ع) کردند.

مرتضی عرب یکی از دست اندرکاران این طرح با اشاره به اینکه به نیت امام سوم شیعیان حضرت امام حسین (ع) در سه مکان و در هر مکان نیز به نیت امام هشتم شیعیان جهان حضرت امام رضا (ع) هشت دیگ غذا طبخ شده است، گفت: برای تهیه هشت هزار پرس غذا بالغ بر یک تن برنج و 700 کیلوگرم گوشت تهیه شد.

وی گفت: غذاهای تهیه شده در سه مکان شامل ایستگاه راه آهن و در بین مسافران قطارهای عازم مشهد مقدس، پاسگاه های پلیس راه و در بین مسافران اتوبوس های عبوری و نیز در میدام امام رضا (ع) بین زائرانی که با خودروهای سواری در حرکت هستند توزیع شد.

بیش از 550 کیلومتر از مسیر مواصلاتی تهران - مشهد از استان سمنان می گذرد و بالغ بر 25 میلیون نفر زائر بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) طی سال از این محورها عبور می کنند.