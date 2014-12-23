جمعیت مشهد ۶ میلیونی شد/ شام غریبان شهادت امام رضا(ع) تا ساعت دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، امروز همان عرض ارادت و همان شوق و اشتیاقی که چند روز پیش در کربلا اتفاق افتاد، بار دیگر و این بار در مشهد رخ داد.

بیش از سه میلیون نفر زائر که تعدادی زیادی از آنان پیاده به سوی حرم امام رضا آمدند؛ امروز به سر و سینه زنان راهی حرم رضوی شدند و پس از زیارت آن حضرت مجدد حلقه های ماتم خود را تشکیل داده و شروع به عزاداری در داخل صحن های مملو از ملائکه حرم مطهر رضوی کردند.

ساعاتی پیش نیز در حرم مطهر رضوی نماز جماعت ظهر و عصر با شکوهی برگزار شد که در آن ۶ هزار هیئت مذهبی حضور داشتند.

این نماز هر چند از نظر بزرگی به نماز ۳۰ کیلومتری که در روز عاشورا و کربلا اقامه شد نمی رسد اما همان شور و احساسی غروری که در آن روز در کربلا و بین نمازگزان وجود داشت، امروز نیز این حس غرور و برتری در بین آنها بود.

رفت آمد در اطراف حرم مطهر رضوی به سختی صورت می گیرد اما هیچ فردی کوچکترین گلایه ای از این موضوع ندارد و مشهدی ها هم تا جایی که امکان دارد سعی در راحتی زائرین دارند.

تا امروز بیش از ۲۰۰ هزار زائر پیاده در قالب ۱۴۴ کاروان جاده های عشق را پیموده و وارد مشهد امام رضا(ع) شدند، همچنین در دهه پایانی ماه صفر بیش از ۱۰ میلیون تشرف به حرم مطهر رضوی به ثبت رسیده است.

خیابان های منتهی به حرم از از دیشب شاهد حضور هزاران هیئت مذهبی از داخل ایران و همچنین سرتاسر جهان بود که هر کدام از آنها با لهجه و رسم خود مشغول عرض اردات به امام رضا بودند.

همچنین امروز هیئت های عزادار زنان نوغان، با احیا سنت ۱۲۰۰ ساله خود؛ با جمعیتی متشکل از حدود ۱۰ هزار نفر از مسجد امام رضا(ع) واقع در میدان طبرسی ابتدای کوچه نوغان به سمت حرم مطهر رضوی حرکت خود را آغاز و این عزاداران با تشییع پیکر امام هشتم (ع) به صورت نمادین و با شاخه های گل در دست در این مصیبت با نجوای یا رضا رضا عزاداری کردند.

اهالی شهر بهشت این روزها تمام دغدغه و فکر خود را برای خدمت زائران گذاشته و از چندین روز قبل در ایستگاه های خدمت به زائر در قالب اردوهای خدمت و یا در داخل شهر و ایستگاه های صلواتی و یا عده ای با خودرو های شخصی خود در حال خدمت به زائران امام رضا(ع) هستند تا بتوانند ذره ای از حق همسایگی این امام را ادا کنند.

مشهد امروز پر از شور است، زائران و هیئت های مذهبی اطراف حرم امام رضا (ع) مانند صدفی هستند که گرداگرد مروارید درخشان عالم هستی حلقه زدند و همه سعی دارند تا از این منبع بی پایان نهایت استفاده را کنند.

در بین راه منتهی به حرم نیز افراد بسیاری با اهدا نذورات خود از زائران پذیرایی می کنند، در گوشه های خیابان نیز افراد زیادی بساط واکس خود را پهن کرده و با افتخار کفش های زائران را واکس می زنند همچنین بسته های فرهنگی نیز در بین راه به زائران تقدیم می شود.

همه دستگاه ها و نهاد هایی مربوط به امور زئران در این روزها سعی در انجام خدمت هستند، حمل و نقل زائران هر چند در اطراف حرم رضوی به کندی انجام می گیرد اما تعداد زیادی اتوبوس و تاکسی فوق العاده نیز در برای حمل و نقل زائران در نظر گرفته شده است و همچنین ستاد ویژه بازگشت مسافران از مشهد به شهر های تشکیل شده است. همچین حدود ۱۵۰ هزار مسافر نیز از قطار شهری مشهد در روز شهادت امام رضا(ع) استفاده کردند.

تا ساعاتی دیگر مراسم شام غریبان امام رضا(ع) برگزار می شود، این مراسم حس و حال عجیبی دارد، افراد بسیاری در خیابان های منتهی به حرم بسته های شمع را در دست گرفته و به هر زائری شمعی را اهدا می کنند، اگر در این شب از آسمان به خیابان های منتهی به حرم نظاره کنی، اینطور می پنداری که آسمان به زمین رسیده و ستارگان نیز در دستان مردم چشمک می زنند.

در ورودی های حرم مطهر رضوی، جایگاه های ویژه ای نیز برای شمع ها در نظر گرفته شده است و زائران پس از رسیدن به مبادی حرم مطهر رضوی آنها را در آنجا گذاشته و راهی زیارت می شوند.

شور و هیاهو از صبح تا این لحظات نزدیک به غروب در بین تمام عزادارن وجود داشت اما هر چه به غروب این روز نزدیک تر می شوی غم سنگین تری در دلت می نشیند، چهره ها اندوهگین تر و بر غصه دل ها افزوده می شود، و گویا شور و حرارتی که صبح وجود داشت از این لحظه به بعد هر فردی در درون خود آن را دارد.

شام غریبان امام رضا(ع) واقعا غربیانه است، آنهایی که شمع در دست داشته و به سمت حرم روانه اند، اکثرشان سرهای خود را پایین انداخته و در حال اشک ریختند هستند، همه زائرین مانند فرزندی که پدر خود را از دست داده است به عزا و ندبه مشغول هستند اما نباید فراموش کرد که امام رضا(ع) فرمودند، هرگاه خواستی بر چیزی گریه کنی بر جد من حسین اشک بریز...

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گزارش: یونس طاهریان