بنزين ؛ بن بست ها و راهكارها

به گزارش گروه اقتصادي "مهر" ، دكتر حسن سبحاني در يادداشتي كه براي روزنامه جام جم نوشته در اين زمينه مواردي را متذكر شده كه به شرح زير است .



1- واردات بنزين به كشور به مرز 4.5 ميليارد دلار رسيده است ( ارقامي كه توسط شركت ملي نفت ايران ادعا مي شود) و اين درحالي است كه صادرات غيرنفتي كشورحدود 7 ميليارد دلاراست يعني معادل 65 درصد از ارزي كه به عنوان كالاي صادراتي وارد كشور مي شود ، به منظور خريد بنزين از كشور خارج مي شود. كافي است به تشكيلات عريض و طويل اداري ، تلاشهاي توليدكنندگان و صادركنندگان و جلسات رسمي در سطوح بالاي تصميم گيري در كشور درباره صادرات غيرنفتي توجه شود تا اندازه واردات مخربي كه براي تامين سوخت خودروها در كشور صورت مي گيرد ، خود را متجلي سازد. يعني بخشي از آنچه را كه بسختي به دست مي آوريم (ارز صادرات كالاهاي غيرنفتي) بسهولت و سادگي از كف مي دهيم (واردات بنزين).

2- اگر تصميم بگيريم كه به جاي واردات بنزين طي فقط يك سال ، براي افزايش ناوگان حمل ونقل شهري (اعم از درون و برون شهري) و معادل رقم واردات يعني 4.5 ميليارد دلار اتوبوس وارد كشور كنيم ، محاسبات بيانگرآن است كه مي توان به تعداد بيش از 50 هزار اتوبوس وارد كرد (و يا در داخل كشور توليد و خريداري كرد) و اين مجموعه را در خدمت تسهيل حمل ونقل شهري و برون شهري قرار داد. همچنين با اين ميزان ارز كه براي واردات از كشور خارج مي شود ، مي توان طي يك سال حدود 90 فروند هواپيماي با ظرفيت متوسط و برخوردار از فناوري جديد خريداري كرد.



3- ارزان فروشي بنزين داراي منافع و مضاري است منافع آن به لحاظ قدرت خريد اقشار محروم جامعه است ، اما مضار آن هدر دادن منابع كشور به صورت غيرعادلانه است.به نظر ما بايد منافع آن را حفظ كرد اما مضار آن را به حداقل رسانيد و براي اين مهم نهادهاي ذي ربط ظرف 6 ماه آينده امور ذيل را اجرايي كنند.



3-1- ظرف مدت 2 سال استراتژي كشور بايد مبني بر زايل كردن آثار مخرب مصرف بي رويه و غيرمنطقي بنزين در كشور باشد. براي اين كارستادي با اختيارات كامل امورمربوط به انجام وجوه مختلف اين استراتژي را تدوين وابلاغ كند. بايد به جايي برسيم كه مردم بتوانند با وسايل حمل ونقل عمومي ارزان جابه جا شوند و اگركساني هم خواستند با خودروي خود تردد كنند ، هزينه بنزين آن را بپردازند.



3-2- صداوسيما براي يك دوره 6 ماهه در خصوص ضرورت قطع واردات بنزين و هزينه هاي متنوع فرصت اين اقدام و لزوم مصرف عادلانه بنزين متناسب با ظرايف تصميم گيري هاي موضوع استراتژي كشور در اين خصوص ، به تنوير افكار مردم بپردازد و زمينه را براي درك درست موضوع فراهم كند.

3-3- وزارت نفت توليد و توزيع كارت هوشمند بنزين و همچنين مراحل فني كار را طراحي و اجرايي كند ، به گونه اي كه تا يك ماه قبل از آغاز سال جديد مالي ، اين مهم به پايان رسيده باشد و مردم آموزش كاربرد آن را ديده باشند.



3-4- مسووليت حمل ونقل درون وبرون شهري بطورمشخص برنامه هاي جايگزين خود را براي استفاده ازاعتبارات معطوف به ممنوعيت بنزين وارداتي ونوع اقدامات خود براي تجهيز ناوگان اعلام وعملياتي كنند. بديهي است ازجمله اين اقدامات، ساماندهي حمل ونقل با تاكسي و خودروهاي مشابه در درون شهرهاست.

3-5- وزارت صنايع و معادن از طريق سياستگذاري و بدون پرداخت اعتبارات دولتي ، خودروسازان را به رعايت سياست هاي پشتيبان در توفيق استراتژي اصلاح نحوه مصرف بنزين فرا بخواند و مقررات را در خصوص آنها اعمال كند.

4- پس از پايان 2 سال ، حمل ونقل عمومي تقويت و تسهيل شده و مترو و منوريل از محل اعتبارات ممنوع شدن بنزين به كار افتاده اند. به نحوي كه مردم بسهولت و ارزان در شهرها و بين شهرها جابه جا مي شوند و در آن صورت است كه زمان تصميم گيري براي قطع ارزان فروشي بنزين مي رسد.