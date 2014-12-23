به گزارش خبرگزاری مهر، حضور وحید طالبلو در تمرینات تیم استقلال با حواشی زیادی همراه شده است. تاج رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرده این بازیکن تا زمان مشخص شدن تکلیف باشگاه راه آهن حق فسخ قرارداد با این باشگاه را ندارد. بهروان رئیس کمیته مسابقات هم تاکید کرد قرارداد طالبلو با استقلال ثبت نخواهد شد. این در حالی است که خود طالبلو بر اساس بندی که در قراردادش وجود داشت اقدام به این کار کرده است.

اما سایت باشگاه راه آهن اعلام کرد: در پی اعلام مسولان باشگاه راه‌آهن مبنی بر اینکه دور جدید تمرینات این تیم از ساعت 11 صبح روز چهارشنبه آغاز می‌شود و بنا بر اعلام قبلی مسولان باشگاه راه‌آهن تا تعیین تکلیف نهایی باشگاه هیچ بازیکنی حق جدایی را نداشته و به هیچ کدام از آنها رضایتنامه داده نخواهد شد لذا هرگونه فسخ قرارداد یک طرفه‌ای از سوی بازیکنان غیرقانونی است و جدایی وحید طالبلو و پیوستن وی به باشگاه استقلال کاملا غیر قانونی بوده و وی باید در تمرینات راه آهن حضور پیدا کند.

در این خصوص باشگاه راه آهن به طور رسمی طی نامه‌هایی جداگانه مراتب را به سازمان لیگ، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و هیات فوتبال استان تهران اعلام کرده است.