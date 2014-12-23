چمنیان با اقتدار به کار خود در تیم نفت گچساران ادامه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه دیدار تیم فولاد نوین و نفت و گاز گچساران مدیر خدمات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران بعدازظهر سه شنبه با بازیکنان و اعضای این تیم دیدار کرد.

یوسف باقری در این دیدار از تلاشهای همه اعضای کادر و بازیکنان تیم فوتبال نفت و گاز گچساران تقدیر کرد و افزود: تیم فوتبال نفت باوجود شایستگی های فراوان ، در نتیجه گیری دچار بداقبالی شده که با تقویت این تیم در نیم فصل نتایج نیم فصل را جبران خواهد کرد.

باقری در ادامه از آمادگی باشگاه نفت گچساران برای ایجاد محیطی با آرامش در تیم خبر داد و تاکید کرد: تلاش ما حفظ آرامش و ثبات در تیم است.

وی همچنین اقدامات شیطنت آمیز برخی در ایجاد شایعاتی در خصوص تعویض سرمربی از سوی مدیریت باشگاه را بسیار تاسف بار دانست و افزود: اینگونه رفتارها در شرایطی که تنها نماینده فوتبال استان در لیگ دسته اول کشور نیاز به حمایت و تمرکز فکری دارد نشان از عدم دلسوزی و تعصب عده ای محدود نسبت به تیم نفت گچساران است.

مدیرخدمات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران اظهارداشت: تنها مسئله ای که عباس چمنیان باید به آن بیندیشد شکست تیم فوتبال فولاد نوین و پس از آن جذب چند بازیکن تقویتی در نقاط ضعف تیم است.

باقری همچنین عباس چمنیان را یک مربی و مدرس آگاه و آکادمیک توصیف کرد و افزود: در باشگاه نفت و گاز گچساران تنها کمیته فنی هیئت فوتبال نفت گچساران بر کار سرمربی و بازیکنان نظارت دارد و هر هفته طی جلسه ای با این کمیته نحوه عملکرد تیم را مورد بررسی قرار می دهم .

وی افزود: من با تمام وجودم اعتقاد دارم تیم ما از بسیاری تیم های حاضر در لیگ دسته اول فوتبال کشور از نظر کادر فنی و شخصیت تیمی بهتر و با ثبات تر و از نظر فنی دارای تراز بالایی است.

نبی الله باقریها و علی کریمی با تیم تسویه حساب می کنند

در این نشست همچنین عباس چمنیان حمایت های صورت گرفته طی این مدت از کادر فنی و بازیکنان این تیم چه از سوی هواداران ، برخی رسانه ها و مدیران باشگاه نفت و گاز گچساران بی نظیر عنوان کرد و افزود: تیم ما فقط در نتیجه پایانی برنده بازیها نبوده که این امر نیاز به تقویت و ترمیم دارد.

چمنیان بیان کرد: برنامه ما برای تعطیلات نیم فصل نوشته شده و به مدیریت باشگاه ارائه شده است و قطعا ما در نیم فصل بازیکن جدید به جمع تیم اضافه خواهیم کرد.

وی همچنین امتیازات را در جدول بسیار نزدیک به هم عنوان کرد و افزود: بی شک رسیدن به صدر جدول برای هیچ یک از تیم های پائین جدول دور از دسترس نخواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران همچنین از خروج نبی الله باقریها و علی کریمی دو بازیکن خوب و زحمتکش این تیم از لیست بازیکنان در نیم فصل دوم خبرداد وافزود: این دوبازیکن بدلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم ما در نیم فصل دوم نخواهند بود و به صورت توافقی با آنها تسویه حساب خواهد شد.

چمنیان اظهارامیدواری کرد: تیم فوتبال نفت و گاز گچساران قطعا به شرایط ایده آلی که شایسته آن است بازخواهد گشت و این نیاز به تلاش ما و حمایت همه جانبه مردم، مسئولین و رسانه ها دارد.