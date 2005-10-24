نشست ويژه و غير رسمي اتحاديه اروپا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اتريشي فولكس اشتيمه ، سران 25 كشور عضو اتحاديه اروپا در نشست ويژه و غير رسمي خود كه قرار است در تاريخ 27 اكتبر ( 5 آبان ) در لندن برگزار شود، پيرامون بهبود اوضاع اقتصادي اروپا بحث و تبادل نظر خواهند كرد.

انگليس در حال حاضر رياست دوره اي اين اتحاديه را بر عهده دارد .

" خوزه مانوئل باروسو " رئيس كميسيون اروپا در اين زمينه اظهار داشت : نهادهاي مختلف اروپايي همواره درصدد هستند تا تزلزل اقتصادي در ميان كشورهاي اروپايي را از بين ببرند .

وي با بيان اين مطلب كه جامعه اروپا از بيكاري و ركود اقتصادي رنج مي برد، تصريح كرد : بررسي هاي آماري نشان مي دهد كه اروپا داراي 19 ميليون بيكاربوده و با توجه به اين امر كه نرخ بيكاري نكته قابل توجهي به نظر مي رسد ضرورت توجه بيشتر مقامات را بيش از پيش نمايان مي كند .

رئيس كميسيون اروپا در ادامه خاطر نشان كرد : سران اتحاديه اروپا با بررسي بودجه 2007 تا 2013 كشورهاي عضو به بررسي چالش هاي احتمالي دولت ها خواهند پرداخت .

از ديگر مباحثي كه سران 25 كشور عضو اتحاديه اروپا به آن خواهند پرداخت، مساله مهاجرت به كشورهاي اروپايي است .

باروسو همچنين تاكيد كرد : بررسي اجمالي روند تصويب و اجراي قانون اساسي واحد اروپا از ديگر محورهاي قابل بحث نشست آتي خواهد بود .

وي با بيان اينكه كشورهاي اروپايي بيش از پيش بر اهميت اجراي قانون اساسي واحد واقف شده اند، اظهار داشت : پس از حل برخي مشكلات اقتصادي مساله قانون اساسي واحد بار ديگر به عنوان محور اصلي اتحاديه اروپا مطرح خواهد شد .

شايان ذكر است توني بلر نخست وزير انگليس اخيرا تاكيد كرده بود كه اقتصاد اروپا نياز به ترميم و ساماندهي دارد.