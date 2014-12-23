به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز سه‌شنبه در شرایطی برگزار شد که بیشتر زمان این جلسه تمرینی به کارهای بدنسازی اختصاص داشت. حواشی این تمرین به شرح زیر است:

* بازیکنان از ساعت 15 وارد زمین شدند و کادر فنی جلسه 10 دقیقه‌ای را با آنها برگزار کرد. پس از آن بازیکنان با دویدن در چهار گروه دور زمین، تمرینات را آغاز کردند.

* چند بازیکن پرسپولیس در این جلسه تمرینی غایب بودند. محمد نوری و محمدرضا خانزاده به علت همراهی تیم ملی، در این تمرین حضور نداشتند. همچنین نیلسون و مایکل اومانیا، دیگر غایبان تمرین بوده‌اند که گفته شد به کشورهای‌شان سفر کردند. حمیدرضا علی‌ عسگری، هادی نوروزی، میلاد کمندانی و نوید صبوری در این تمرین غایب بودند.

* سوشا مکانی و مرتضی قدیمی‌پور دو دروازه‌بان پرسپولیس ابتدا با سایر نفرات تیم به تمرین پرداختند و سپس زیر نظر نادر باقری تمرینات اختصاصی‌شان را انجام دادند.

*علیرضا امامی‌فر در طول دویدن، بازیکنان را همراهی می‌کرد و پا به پای آنها می‌دوید.

* سه بازیکن تستی که سابقه حضور در تیم‌های پایه استقلال را داشتند نیز در این تمرین حاضر شدند.

* حدود 10 هوادار تمرین امروز قرمزها را از نزدیک نظاره کردند.

* بازیکنان در پایان تمرین و پس از حضور 50 دقیقه دویدن، به انجام حرکات کششی در وسط زمین زیر نظر مسعود مومنی پرداختند.

* حسین عبدی، حمید درخشان و محمود خوردبین در اواسط تمرین، جلسه سه نفره‌ای را با هم برگزار کردند.

* پزشک تیم فوتبال پرسپولیس در حالی که تنها حدود 10 دقیقه از شروع تمرین گذشته بود، درفشی‌فر را ترک کرد.

* حمیدرضا علی‌عسگری اواخر تمرین به مجموعه درفشی‌فر آمد و با بازیکنان خوش و بش کرد.