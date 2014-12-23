به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در جمع خبرنگاران حاضر در تمرین پرسپولیس در رابطه با ناراحتی نیلسون، گفت: باشگاه پول کافی نداشت و او هم به همین خاطر به مشکل برخورد کرد که به این علت ناراحت بود.

وی در خصوص غیبت چند بازیکن پرسپولیس افزود: دو بازیکن ما در اردوی تیم ملی هستند و دو بازیکن خارجی ما هم به کشورهایشان سفر کرده‌اند. حمیدرضا علی عسگری هم که در تمرین حضور پیدا کرد، رضا نورمحمدی و رضا حقیقی هم از تمرین بی‌اطلاع بودند!

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با اردوی سرخ‌پوشان، تصریح کرد: فعلا فقط اردوی کیش قطعی شده است ولی زمان آن هنوز مشخص نیست.

وی در پایان در رابطه با حضور چند بازیکن جوان در تمرین امروز پرسپولیس، تصریح کرد: این بازیکنان چند بازیکن فوتبالیست جوان بودند که تنها برای تست در تمرین امروز حاضر بودند.