جواد رنگرز جدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ششمین هفته از فصل جدید رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال عصر سه شنبه برگزار شد و تیم فوتبال اتحاد با پیروزی برابر عقاب پردیسان، رده دوم جدول را از رقبا پس گرفت.

وی گفت: در دیدار‌های باقی مانده از هفته ششم، حساس ترین مسابقه بین تیم صدرجدولی و مدعی اتحاد و تیم فوتبال عقاب پردیسان برگزار شد که در این مسابقه اتحاد ۲ بر یک به پیروزی رسید و با کسب ۱۱ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به پناه آفرین در رده دوم قرار گرفت.

مسئول کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان قم افزود: تیم عقاب پردیسان نیز با این شکست، برای پنجمین بار در ششمین مسابقه طعم شکست را چشید تا کماکان گزینه اصلی سقوط به لیگ دسته اول فوتبال قم باشد.

رنگرز جدی بیان داشت: تیم فوتبال سفیر گفتمان نیز در دیدار برابر تیم پیروزان با نتیجه یک بر صفر صاحب برتری شد اما نتوانست در جدول رده بندی صعود کند و در رده پنجم جدول باقی ماند.

وی عنوان کرد: در جدول رده بندی تیم فوتبال هما با ۱۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و اختلافی ۵ امتیازی با تیم‌های رده دوم و سوم جدول ایجاد کرده است تا به عنوان جدی‌ترین مدعی کسب عنوان قهرمانی لیگ بر‌تر پس از سال‌ها لقب گیرد.

مسئول کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان قم ابراز کرد: تیم‌های اتحاد و پناه آفرین ۱۱ امتیازی و در رده‌های دوم و سوم جدول هستند و پیروزان با ۹ و سفیر گفتمان با ۸ امتیاز در جایگاه‌های چهارم و پنجم هستند.

رنگرز جدی تصریح کرد: مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های قم، بالا‌ترین سطح مسابقاتی فوتبال در قم محسوب می‌شود که در آن، ۸ تیم حاضر به صورت رفت و برگشت رقابت می‌کنند و ۲ تیم انتهای جدول به دسته پایین‌تر سقوط می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: تیم قهرمان این مسابقات به نمایندگی از قم، در مسابقات لیگ فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان شرکت می‌کند چنان که فصل گذشته تیم فوتبال آبادگران قهرمان این مسابقات شد و به لیگ آزادگان صعود کرد.