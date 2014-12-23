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۲ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۳۰

برنامه ایتالیا برای آموزش نظامیان عراقی

برنامه ایتالیا برای آموزش نظامیان عراقی

وزیر خارجه ایتالیا با اعلام اینکه کشورش به حمایت از عراق پایبند است از آموزش قریب الوقوع نظامیان عراقی توسط ایتالیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، "پائولو جنتیلونی" وزیر امور خارجه ایتالیا امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با "ابراهیم الجعفری" همتای عراقی خود در بغداد اظهار داشت: رم به حمایت از عراق در مبارزه با داعش پایبند است و به زودی شماری از نظامیان ایتالیا برای آموزش نیروهای عراقی راهی این کشور خواهند شد.

وی با بیان این مطلب افزود: ایتالیا از پایگاه های نظامی خود در کویت برای کنترل تحرکات داعش و شناسایی هوایی در این زمینه کمک خواهد گرفت.

وزیر خارجه ایتالیا خاطرنشان کرد: هدف از سفر من به عراق ابلاغ این پیام است که ایتالیا جزئی از ائتلاف مقابله با داعش است و به حمایت از عراق در مبارزه با تروریسم پایبند است.

کد مطلب 2448132

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