به گزارش خبرنگار مهر، این آیین بعدازظهر سه شنبه با حضور نماینده بویراحمد و دنا در مجلس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، فرماندار دنا و مسئولین این شهرستان برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این آیین گفت: دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به بخش بهداشت و درمان در جامعه دارد.

رضا چمن افزود: اجرای طرح نظام سلامت یکی از مهمترین و اثرگذارترین برنامه های دولت بوده است.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرح، هزینه‌های درمانی در بیمارستان‌ها کاهش یافته و موجب رضایت‌مندی مردم شده است.

چمن بیان داشت: هزینه‌های بستری بیماران در بیمارستان‌ها ۹۵ درصد کاهش یافته و از طرفی شرایط بستری بیمار نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین گفت: بخش رادیولوژی مرکز بستر درمانی شهرستان دنا با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان در زمینی با مساحت ۴۰ متر راه‌اندازی شد.

وی اظهار داشت: با تجهیز مراکز درمانی شاهد حضور پزشکان متخصص در این شهر هستیم و به زودی متخصصان در رشته‌های مختلف در شهر سی‌سخت و پاتاوه مستقر خواهند شد.

همچنین در این آیین غلام محمد زارعی نماینده شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس هم با تقدیر از عملکرد دولت در حوزه سلامت و درمان، بر تجهیز هر چه بیشتر مراکز درمانی استان به امکانات جدید تاکید کرد.