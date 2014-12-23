به گزارش خبرنگار مهر، حمیده ماحوزی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور توسعه فرهنگی در استان بوشهر برنامه‌های مختلفی در سطح استان بوشهر برگزار می‌شود که برگزاری نمایشگاه کتاب یکی از این برنامه‌ها است.

وی از برگزاری نهمین نمایشگاه کتاب استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: آئین افتتاحیه این نمایشگاه صبح روز چهارشنبه با حضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با اشاره به برگزاری این نمایشگاهدر محل نمایشگاه‌های دائمی استان بوشهر، تصریح کرد: سه میلیارد ریال بن کتاب در این نمایشگاه بین خریداران توزیع خواهد شد.

وی در ادامه به حضور ۳۴۰ ناشر از هشت استان کشور در نهمین نمایشگاه کتاب استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: این نمایشگاه دارای ۱۴۰ غرفه است که ناشران بوشهری دارای ۱۰ غرفه هستند و آثار خود را ارائه می‌کنند.

ماحوزی از برگزاری این نمایشگاه از سوم تا نهم دی‌ماه خبر داد و افزود: هماهنگی مناسبی نیز با سازمان اتوبوسرانی و آموزش و پرورش برای حضور علاقمندان به کتاب در این نمایشگاه صورت گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با اشاره به ارائه بیش از ۲۷ هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه، افزود: برنامه‌های جانبی مختلفی نیز در کنار این نمایشگاه برگزار می شود.