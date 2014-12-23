معاون وزیر دادگستری استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رئیس ساداتی معاون هماهنگی و ارتباطات وزارت دادگستری استعفا داد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: استعفای من ارتباطی با احتمال ادغام معاونت ها در وزارت دادگستری ندارد هرچند هنوز حجت الاسلام پورمحمدی با استعفای بنده موافقت نکرده اند اما ایشان به بنده لطف داشتند.

ساداتی در پاسخ به اینکه سمت بعدی شما کجا خواهد بود گفت: اگر با استعفای من موافقت شود رئیس قوه قضائیه می تواند در این خصوص تصمیم گیری کند که کجا خدمت کنم که احتمالا دیوانعالی کشور خواهد بود.

رئیس ساداتی در کارنامه کاری خود معاون وزیردادگستری، قاضی دادگاه، قاضی دادسرای دیوان عالی، بازرس سازمان حج، دادستان قوچان، معاون دادستان مشهد و کاشان و معاون سازمان زندان های کشور را دارد.