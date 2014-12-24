روز پرکار لاریجانی در نجف/از دیدار با مراجع تا بازدید از صحن حضرت زهرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس در ادامه سفر خود به عراق با آیت الله سید سعید حکیم دیدار و گفتگو کرد.
لاریجانی: بررسی راهکار های سیاسی برای حل مشکلات سوریه و عراق در جریان است
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با آیت الله سید محمد سعید حکیم از مراجع تقلید نجف اشرف گفت: یکی از دغدغههای اصلی ایران مشکلات و بحرانهای منطقهای به ویژه بحران تروریستی در عراق و سوریه بوده که مشکلات بسیاری را برای مردم این کشورها ایجاد کرده است.
رئیس مجلس ادامه داد: تلاش ایران بر این بوده برای مبارزه با تروریسم به این دو کشور کمک کنیم.
وی با اشاره به پیشرفتهای دولتهای عراق و سوریه در مبارزه با گروههای تروریستی افزود: هم اکنون تلاشهایی برای پیدا کردن راهحلهای سیاسی در جریان است و کشورهای مختلفی ایدههای خود را مطرح کردهاند که این موارد در حال پیگیری است، از این رو امیدوارم نتیجه این تلاشها به آرامش بیشتر مردم و منطقه منجر شود.
لاریجانی ادامه داد: در بحث مذاکرات هستهای نیز تلاشهایی در حال انجام است تا مذاکرات به نتیجه درستی برسد و مذاکرات در کل مسیر پیشرفت داشته است.
رئیس مجلس در ادامه با اشاره به برنامهریزی مقامات ایرانی و عراقی برای گسترش روابط اقتصادی گفت: یکی از مسائل مهم فعال شدن تولید در عراق است تا برای جوانان این کشور شغل ایجاد شود.
وی اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که دولت فعلی عراق بعد از این فراز و فرودها موفق باشد و انشالله مسئولان دولت عراق از ارشادات حضرات مراجع تقلید استفاده کنند تا شرایط مردم بهبود پیدا کنند.
لاریجانی با بیان اینکه ایران در کنار ملت و دولت عراق خواهد بود، گفت: ما وظیفه خودمان میدانیم که در مساله مبارزه با تروریسم و بهبود اقتصاد عراق به این کشور کمک کنیم.
براساس این گزارش، در این دیدار آیت الله سید محمد سعید حکیم با بیان اینکه توسل به اهل بیت سلام الله علیهم تنها چیزی بود که راه تروریستها را سد کرد، گفت: تروریستها از آغاز مسائل سیاسی و نظامی عراق را هدف قرار داده بودند، اما آنها در برنامهریزیهای خود قدرت پایبند بودن و توسل به اهل بیت و ولایت را در میان مردم عراق فراموش کرده بودند.
بر اساس این گزارش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برای زیارت حرم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام وارد حرم مطهر ایشان در نجف اشرف شد.
علاوه بر این رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در مسجد کوفه و مقام ضربت خوردن حضرت علی(ع) به قبور مسلم بن عقیل، مختار و هانی بن عروه ادای احترام کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با حضور در مسجد سهله به ادای فرایض دینی پرداخت.
لاریجانی: هنوز حرکت عملی از کشور های غربی برای مبارزه با تروریسم دیده نشده است
بر اساس این گزارش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با آیت الله بشیر نجفی دیدار و گفتگو کرد. وی با اشاره به اهمیت گفتوگوهای سیاسی برای حل بحران منطقه افزود: کشورهای غربی هم اکنون متوجه شدند که حمایت از تروریستها اشتباه بوده که اقدامات و رفتارهای خشن گروههای تروریستی بر این موضوع تاثیر بسزائی داشته است اما در کل هنوز عملی از سوی کشورهای غربی برای مبارزه با تروریسم دیده نمیشود.
علاوه براین علی لاریجانی در ادامه سفر خود به کشور عراق در موسسه فرهنگی شهید حکیم در شهر نجف و مقام دفن آیت الله سیدمحمدباقر حکیم حضور یافت و به مقام شامخ این شهید بزرگوار ادای احترام کرد و از نزدیک در جریان روند ساخت این مؤسسه قرار گرفت.
بر اساس این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این سفر از ماکت طرح توسعه حرم حضرت علی(ع) و ساخت صحن حضرت فاطمه زهرا(س) بازدید کرد.
لاریجانی پس از استماع گزارش ویژگیهای فنی و نحوه اجرای این طرح از سوی مهندسان مجری پروژه، ضمن جامع دانستن طرح گسترش حرم حضرت امام علی(ع) گفت: با توضیحاتی که دادید میشود گفت در صورت نهایی شدن طرح امکانات مناسبی برای زائران فراهم خواهد شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سفر به شهر کوفه و حضور در مسجد کوفه و سهله در مراسم ضیافت استاندار نجف شرکت کرد.
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