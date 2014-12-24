۱۰طرح صنعتی لرستان در صندوق توسعه ملی تصویب شد/پرداخت۱۹میلیارد تسهیلات

قدرت الله ولدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته طی دو هفته اخیر بیش از ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرحهای صنعتی استان لرستان اختصاص پیدا کرد.

وی همچنین از اختصاص سه میلیون یورو تسهیلات ارزی از سوی صندوق توسعه ملی به طرحهای صنعتی استان لرستان خبر داد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به روند پیگیریهای صورت گرفته برای تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرحهای صنعتی استان عنوان کرد: در ابتدای کار ۱۷ طرح صنعتی با تسهیلات ۸۰ میلیارد تومان در بانکهای استان برای دریافت تسهیلات در حال بررسی بود که با اقدامات صورت گرفته طی دو هفته اخیر این تعداد طرح به ۱۲۰ مورد و ۴۹۰ میلیارد تومان تسهیلات رسیده است.

ولدی با اشاره به تعداد طرحهایی که از سوی بانکهای استان به بانکهای مرکزی در تهران برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند گفت: در این راستا این طرحها که تا پیش از این ۹ مورد و با تسهیلات ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده امروز به ۱۸ طرح و اختصاص ۱۲۵ میلیارد تومان تسهیلات رسیده است.

وی همچنین به ارسال طرحهای صنعتی لرستان از سوی بانکهای مرکزی تهران به صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: این طرحها که تا پیش از دو هفته اخیر ۱۳ مورد و با پیش بینی ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بوده امروز به ۵۵ طرح و اختصاص ۷۱ میلیارد تومان تسهیلات ریالی، ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات دلاری و ۴۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی رسیده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به تایید ۱۰ مورد از طرحهای صنعتی لرستان برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی عنوان کرد: تسهیلات اختصاص یافته برای این تعداد طرح ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات ریالی و سه میلیون یورو تسهیلات ارزی است.

ولدی یادآور شد: این در حالیست که تا قبل از دو هفته اخیر این تعداد طرح تایید شده برای دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی تنها دو طرح و اختصاص یک میلیارد تومان تسهیلات بوده است.