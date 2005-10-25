استاد علي نصيريان در گفت وگو با "مهر" : جشنواره تئاتر آييني ،سنتي به علت وقفه در تغيير و تحولات برگزار نمي شود

استاد علي نصيريان در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" ضمن بيان مطلب فوق ،افزود: از طرف ديگر بخشي از جشنواره امسال با ايام محرم تداخل داشت و ما فكر كرديم چون برخي نمايشهاي جشنواره آييني ، سنتي شاد است ، از جانب احتياط بهتر است برگزاري اين جشنواره را به زمان ديگري موكول كنيم.

بازيگر قديمي تئاتر و سينما ، درمورد گروههايي آييني ، سنتي كه مدتي است تمرينات خود را براي حضور در اين جشنواره آغاز كرده اند ، نيزتصريح كرد: اين گروهها نيز بهتر است به مركز هنرهاي نمايشي مراجعه كنند، احتمالا فكري براي اجراي آنها مي شود وزحماتشان هدر نخواهد رفت.وي همچنين افزود: مي توان از اين گروهها براي جشنواره آينده استفاده كرد.نصيريان تاريخ دقيق برگزاري سيزدهمين جشنواره آييني ، سنتي رانيز نامشخص اعلام كرد و گفت شايد يك ديگر از دلايل عدم برگزاري جشنواره آييني ، سنتي و عروسكي به طور همز مان با جشنوار تئاتر فجر فراهم نشدن امكانات لازم باشد ،كه به نظر من در اين مورد بايد با مركز هنرهاي نمايشي صحبت كنيد.به گزارش "مهر" دبير سيزدهمين جشنواره بين المللي تئاتر آييني ، سنتي همچنين توصيه كرد: براي كسب توضيحات و اطلاعات بيشتر درباره جشنواره تئاتر آييني ، سنتي به مسوولان اداره كل هنرهاي نمايشي مراجعه كنيد .لازم به توضيح است، سال گذشته طبق تصميم مسوولان مركز هنرهاي نمايشي مقرر شد جشنواره تئاتر عروسكي به صورت سالانه و جشنواره آييني ، سنتي كه بايد در سال جديد برگزار شود نيز هم زمان با جشنواره تئاتر فجر در پايان دي ماه 1384 در قالب جشن بزرگ تئاتر برگزار شود،با استعفاي بهروز غريب پور از دبيري جشنواره تئاتر عروسكي ومعرفي نشدن دبير جديد، همچنين مشخص نشدن وضعيت مديركل هنرهاي نمايشي طي ماههاي گذشته ،بيشتر گروهها ي عروسكي پذيرفته شده به دليل بلا تكليفي از توليد كار جديد انصراف دادند .روز گذشته سايت ايران تئاتر ( سايت خبري اداره كل هنرهاي نمايشي ) خبري مبني بر برگزار نشدن جشنواره تئاتر آييني ، سنتي و جشنواره تئاتر عروسكي هم زمان با بيست وچهار مين جشنواره تئاتر فجر داد.