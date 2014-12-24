به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش وجوانان، سیدنصرالله سجادی ضمن بیان مطلب فوق گفت: مطابق قانون کسانی که دو شغله، بازنشسته و یا دارای مسئولیت دیگری هستند، نمی‌توانند در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی حضور داشته باشند مگر اینکه از مراجع ذی‌ربط مجوز قانونی کسب کرده باشند.

وی در ادامه افزود: به طور مثال برای کسانیکه بازنشسته هستند، قانون صراحتا عدم حضورشان را مشخص کرده است اما اعضای هیات علمی دانشگاه و ایثارگران، می‌‎توانند در انتخابات شرکت کنند.

معاون وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: اشکال این است به قانون توجه نمی‌‎کنیم. کسی که بازنشسته است در یک صورت می‌تواند در انتخابات شرکت کند، آنهم به وسیله داشتن مجوز هیات دولت است و به این ترتیب باید موضوع در کمیسیون اجتماعی مطرح و بعد در دولت تایید و مجوز اخذ شود . این قانون برای تمام وزارتخانه ها و تمام دستگاهها یی که از بودجه دولت استفاده جاری است.

هاشمی و شفیع قانونی رئیس شدند

وی در پاسخ به این پرسش که برای مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی و بهرام شفیع رئیس فدراسیون هاکی نیز چنین قانونی به اجرا در آمده؟، اظهار کرد: حضور آنها کاملا قانونی است. بهرام شفیع این مجوز را دارد، قانونگذار گفته پس مشکلی نیست. در مورد مهدی هاشمی که نماینده مجلس هستند، مطابق قانون حضور ایشان نیز منعی ندارد. در مورد شغل بودن یا نبودن نمایندگی، باید دستگاه‌های ناظر و قانونگذار تکلیف را مشخص کنند.

سجادی با تاکید براینکه بر رعایت قانون یادآور شد: من در مورد صحت یا عدم آن صحبت نمی‌کنم و در مورد تابعیت از قانون صحبت می‌کنم. شاید یکی از اشکالات‌مان این است که معتقد بر رعایت قانون هستیم.

وی در مورد انتخابات وزنه‌برداری نیز خاطرنشان کرد: قوانین به حسین رضازاده هم ابلاغ شده و اعلام کردیم، چنانچه می‌خواهید در انتخابات شرکت کنید، باید از عضویت در شورای شهر استعفا دهید در غیر اینصورت نمی‌توانید.

معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین گفت: هر کسی بخواهد در انتخابات شرکت کند، باید از شغلش استعفا دهد، قطعا باید اینطور باشد زیرا باید قانون رعایت شود. مشکل اینجاست بعضی اوقات قوانین رعایت نمی‌شود که ما در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی تمام تلاش‌مان این است مطابق قانون رفتار کنیم.