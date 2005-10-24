اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد در راهپيمايي روز قدس حضوري پرشور خواهند داشت

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر بديعي افزود: با الهام از فرمايشات اخير مقام معظم رهبري حضرت ايت الله خامنه اي و با توجه به ادامه تظلم استكبار جهاني در مورد مردم حق جوي فلسطين و نيز مسائل مربوط به پرونده هسته اي ايران همگي در راهپيمايي روز قدس در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به طور قاطع شركت مي كنيم تا بدينوسيله به جهانيان اعلام كنيم كه فرهيختگان و دانشجويان با آگاهي كامل از مواضع حكومت اسلامي ايران در مورد ملت مظلوم فلسطين و نيز رويارويي با استكبار جهاني و در راس آنها آمريكاي جناتيكار ايستاده اند.