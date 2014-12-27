آزادکاران جوان جایگاه ویژه ای در اردوها دارند

علی بیات در خصوص اردونشینان تیم ملی کشتی آزاد و تمرینات این مرحله از اردو به خبرنگار مهر گفت: حضور جوانان و نفرات کم تجربه تر در اردوی کنونی محسوس تر است و سعی داریم این کشتی گیران را به آمادگی لازم برای حضور در رقابتهای پیش رو از جمله جام تختی برسانیم.

وی تصریح کرد: البته کشتی گیران نامدار و باتجربه تیم ملی نیز طی روزهای آتی به جمع ما می پیوندند که مطمئنا تمرینات اردوی کنونی در روزهای آتی با حضور نفرات باتجربه در کنار جوانان باانگیزه، گرمی خاصی پیدا خواهد کرد.

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد افزود: روند تمرینات آماده سازی تیمهای ملی به گونه ای است که در کنار حفظ و ارتقای سطح آمادگی بدنی کشتی گیران باتجربه و قدیمی تر باید به جوانان کم تجربه تر هم توجه ویژه ای داشت چراکه نسل کنونی دیر یا زود باید جای خود را به نفرات تازه نفس و جوانتر بدهد.

بیات با اشاره به تجهیز و آماده سازی برای المپیک 2016 ریو گفت: به هیچ عنوان نمی توان مدعی شد که تا المپیک بعدی زمان زیادی باقی مانده، چراکه این فرصت دوساله در یک چشم بهم زدن به اتمام می رسد و این در حالیست که حریفان دیرینه ما شبانه روز در حال آماده سازی و تجهیز تا المپیک بعدی هستند.

وی در خاتمه به مشکلات مالی اشاره کرد و گفت: مسئولان فدراسیون و کشتی گیران اردونشین در شرایطی مشغول کار و تلاش هستند که مشکلات کالی همچنان بر مجموعه فدراسیون فشار می آورد و متاسفانه هیچ مقام مسئولی هم پاسخگوی این مشکلات نیست.