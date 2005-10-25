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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۲۷

كتاب "اخلاق اسلام و اخلاق دعوت كنندگان به آن" منتشر شد

كتاب " اخلاق اسلام و اخلاق دعوت كنندگان به آن" تأليف ربيع ابراهيم محمد شيخ از سوي انتشارات دفتر وهبه به چاپ رسيد.

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه " مهر"، كتاب " اخلاق اسلام و اخلاق دعوت كنندگان به آن" اوضاع و احوال كساني را توصيف مي كند كه نمازمي خوانند، روزه مي گيرند، زكات مي دهند و به حج مي روند.

ربيع ابراهيم محمد شيخ دراين كتاب به بررسي تأثير عبادت در سلوك و اخلاق عبادت كنندگان مي پردازد .

 وي دراين كتاب به تفكيك ميان عقيده و اخلاق، عبادت ومعامله مي پردازد.

ربيع ابراهيم به تأثير فهم و درك عبادت در راستاي هدف عبادت كه جز تهذيب نفس نيست، پرداخته است.

اين كتاب ضمن پرداختن به نقش عبادت در ارزشيابي سلوك و تهذيب اخلاق و نفس ، به بررسي برخي از خلق و خوهاي اسلامي و تمسك به كتاب خدا و سنت و بيان اوضاع و احوال صالحان پرداخته است .

نويسنده در پايان چگونگي دعوت به اسلام  به همراه همايشهاي فراخوان اسلامي كه هر دو سال تشكيل مي شود و در باب اخلاق و دعوت به اسلام است، در اين كتاب آورد.

کد مطلب 244832

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