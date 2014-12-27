غایبان قهرمانی کشور در "این مرحله" از اردو حضور ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از مسابقات قهرمانی کشور بوکس نیز همچون سال های گذشته با غیبت برخی مهره های ملی پوش برگزار شد.

مسئولان فدراسیون بوکس قبل از برگزاری مسابقات هشدار داده بودند که هر کس در قهرمانی کشور شرکت نکند جایی در تیم ملی ندارد. اما علیرغم این هشدارها رقابت های قهرمانی کشور بروجرد با غیبت بوکسورهایی از جمله علی مظاهری، جاسم دلاوری، فروتن گل آرا، مهدی طلوتی و احسان روزبهانی همراه بود.

صرف نظر از روزبهانی که به علت شرکت در لیگ حرفه ای بوکس جهان غیبت داشت سایرین دلیل چندان موجهی برای عدم حضور خود در رقابتهای قهرمانی کشور نداشتند. مسئولان فدراسیون هم پس از آن رقابتها اعلام کردند که طبق گفته های قبلی غایبان جایی در تیم ملی نخواهند داشت.

البته در آستانه برگزاری اردوی مجدد تیم ملی هم مربیان این تیم و هم رئیس کمیته فنی و مدیر تیم های ملی بر این باورند که نمی شود قهرمانان و ملی پوشان مدال آور را از تیم ملی دور نگه داشت.

روح الله حسینی نایب رئیس فدراسیون بوکس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غایبان در این مرحله از اردو حضور ندارند اما این دلیل نمی شود که تا همیشه از تیم ملی دور باشند. کمیته فنی در آینده در خصوص آنها تصمیم می گیرد و در صورت نیاز در اردوهای بعدی به تیم اضافه میشوند.

مصاحبه های اخیر مسئولان فدراسیون بوکس که به علت کم کاری در رده های پایه جایگزینی برای ملی پوشان ثابت تیم ملی ندارند نشان می دهد در آینده ای نزدیک لیست قدیمی و تکراری تیم ملی به اردو دعوت می شوند چرا که المپیک ریو نیز نزدیک است و بوکس نمی تواند با نمایندگان بی‌ تجربه عازم این رقابتهای حساس شود.